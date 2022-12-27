Боевому медику удалось вернуть дочь, которую родственники-сепаратисты без разрешения вывезли в Россию

Она ждала свою дочь почти год, потому что без ее разрешения 11-летнюю Еву вывезли в Россию и поехать за ней она не могла – потому что защищила родную землю в рядах ВСУ и получила боевое ранение, говорится в ТСН.

“Я очень хотела служить в ВСУ. Когда уже Евочке исполнилось 10, можно было ее оставить с моей мамой, то я решила подписывать контракт”, — рассказывает женщина.

С января этого года – Оксана старший боевой медик роты огневой поддержки. Она была в Харьковской области, а с сентября – под Бахмутом, где и получила контузию. “Десятого сентября попала в госпиталь. В госпитале и узнала, что моего ребенка уже нет в Украине. Ее вывезли без моего ведома, без моего согласия», – рассказывает Оксана.

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Дочь Оксаны жила с бабушкой в Волчанске, что на Харьковщине, а это меньше 10 километров до границы с Россией. “Она оставалась там, туда переехал мой родной брат со своей семьей. И в момент деоккупации Волчанская, брат решил вывезти свою семью в Россию. И когда вывозил своих, он забрал и мою дочь”, – рассказывает женщина.

Родной брат Оксаны поддерживал русских и получил паспорт Российской Федерации.

Она долго уговаривала брать вернуть дочь в Украину, но каждый раз получала ответ, что должна сама приехать за ней в Белгородскую область. Для украинской военной это означало только одно – сразу попасть в плен. Так что Оксана написала заявление в полицию, что ее дочь незаконно вывезли и удерживают на российской территории. Так Еву объявили в международный розыск, и только после этого брат пошел на встречу. "Страх, сильный страх, что я никогда ее больше не увижу. Очень сильный страх”, – рассказывает Оксана.

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Вернуть Еву помогли волонтеры, вывозившие из российской Анапы украинских детей. Которых из тогда еще оккупированной Харьковщины отправили в летний лагерь. Но три месяца держали и не возвращали домой. Матери уехали в Анапу за своими детьми, а Еву провезли через границу по доверенности. “Мы все переживали из-за того, что она служила в ВСУ. Однозначно они знали, что мама этой девочки в ВСУ. Она могла быть, может быть и есть, в списках неких, контролях. И мы сильно переживали, что она границу не пройдет. Особенно когда только поручение у нас есть”, — рассказывает волонтер Мирослава.

На сегодняшний день в Россию незаконно вывезли и содержат 13 тысяч 613 украинских детей. К сожалению, эта цифра не окончательная и обновляется каждый день по обращениям родителей и родственников. Для спасения каждого ребенка важно иметь не просто цифру, а именно персональные данные ребенка. Поэтому по персональным данным детей мы можем уже используя разные способы и помощь международных организаций, помощь общественного сектора и частных лиц, большой государственной команды можем разыскать и вернуть”, — говорит уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасемчук.

В Украину удалось вернуть 122 ребенка, среди них и Ева. Ее мама уволилась в запас и хочет только одного – уделить донышке максимум своего времени.

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