Боевой иш Хаймерс, крокодил из поезда и ручной удав: Киевский зоопарк приютил четыре сотни специфических беженцев

В столичный зоопарк за год великой войны принесли почти 400 животных, и это только то количество, которое смог взять зверинец. Животных привозили из частных зоопарков, приносили из квартир, а еще передавали военные, говорится в ТСН.

Семьи фреток попала в зверинец в марте прошлого года, прямо с улицы их принесли киевляне. “Они уезжали из Киева. Привезли и сказали, что спасите, потому что негде держать”, — рассказывают работники.

Двух мальчиков и шестерых девочек – с полгода держали на карантине. Хорьки отъедались и адаптировались, сейчас их поселили в стеклянном доме и теперь на принесенных зверьков могут смотреть все посетители.

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Фретки, говорит директор зверинца, едва ли не самые маленькие новоселы. За год великой войны к ним принесли и привезли четыре сотни животных. “Обезьяны, попугаи, черепахи, крокодилы, змеи. Птиц более 100”, – говорит он.

С частной фермы из-под Киева в зоопарк попали в небольшом ящике 11 обезьян, передавали из частного зоопарка из Донбасса крокодила поездом, удав раньше жил у людей дома. “Удав обычный, самка, взрослый. Передан из частной коллекции в начале полномасштабного вторжения”, – говорят в аква-террариуме.

Животные в зоопарк прибывали в две волны. Первая – в марте – в начале великой войны. Вторая – в октябре – когда российские войска стали целить по энергетической инфраструктуре. Чтобы согреть животных, работники устроили вольеры печами и топят дровами.

Звонят в зоопарк и украинские воины из передовой. Осенью просили забрать осла из Донбасса. Для него в столице места не нашлось, его забрала зоозащитница из Киевщины и сейчас он переехал в Одессу. “Он приехал из-под Краматорска, где он служил в ВСУ и подвозил снаряды на передовую, по словам собратьев. Этот ослик заслужил оказаться на юге”, — говорят зоозащитники.

За свои боевые заслуги он получил боевой позывной Хаймерс. Осел, подвозивший нашим воинам снаряды, приехал с передовой подкачанный и довольно упитанный. Чтобы свободно входил в сарай, пришлось выдалбывать стену. Хаймерс быстро адаптировался, на взрывы никак не реагирует и перебирает продовольствием.

Адаптировались к военным реалиям и в столичном зоопарке. В прошлом году весной, здесь нечем было кормить обезьянок, жирафа, ракушек и хомячков. Им нужно зелень и ее банально не могли довезти, так что выращивать салаты здесь стали сами. “Мы не садоводы, но методом проб и ошибок”, — говорят в зоопарке.

Теперь среди недостроя, возведение которого остановила война, красуется самодельная теплица, а в ней зеленеют разных сортов салата.

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