Боевой медик "Азова" перечислил самые частые ранения на фронте: что советует мобилизованным

Чаще военные на фронте получают осколочные ранения конечностей. Их большинство, потому что очень много сбросов из БпЛа, работают дроны противника, много артиллерии.

Об этом боевой медик бригады "Азов" на позывной "Око" рассказал в эксклюзивном интервью TSN.ua.

"Конечности не защищены, поэтому я рекомендую мужчинам приобрести себе баллистическую защиту плеч, у кого еще нет. С профессиональной точки зрения, как боевой медик, хочу отметить, в случае, если мина падает со стороны у тебя, и у тебя есть защита плеч, то ты кроме того, что сохранишь свои руки, тебе тоже со стороны не зайдет в грудную клетку”, — говорит "Око".

Он отметил, что характер ранений также отличается в зависимости от участка, где работают военные.

“Например, вблизи Белогоровки больше заминирована местность – там были минно-взрывные травмы, ампутации нижних конечностей при контакте с лепестками. Были пулевые ранения", – рассказал боевой медик.

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