Боевые действия отрабатывают в наступлении: эксперты оценили возможное вторжение России во время своих "учений"

Боевые действия отрабатывают в наступлении: эксперты оценили возможное вторжение России во время своих "учений"

Целый штаб общевойсковой армии, что ранее базировалась в Нижний Новгороде теперь в Воронеже.

20 полигонов, забитые техникой и российскими военными, в том числе и у нашей границы. Масштабные учения России происходят и в оккупированных Крыму и Абхазии. А еще совсем скоро, уже в сентябре — присоединится Беларусь. Москва к чему то готовится, потому что все боевые действия отрабатывают в наступлении.

Грозит ли все это Украине исследовала журналистка Юлия Кириенко.

Почти сотня самолетов и вертолетов, десант, пехота, артиллерия и флот. Россия активно бряцает оружием, минимум на 20 своих полигонах. Мало того — подтянула войска и в оккупированных Абхазии и Крыму. Одновременно с армейскими учениями — обострение на Донбассе, где усилились артиллерийские атаки и напряжение на российско-украинских границах. Эксперты предупреждают, Кремль не просто планово муштрует армию, а тренирует наступательные действия.

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«Отрабатывались реальные операции. В Крым стягивали большие силы десантно-штурмовых войск. Они не на обучение приходили. Они пришли, чтобы отработать конкретную операцию. Например, на юге. Для того, чтобы сделать наземный коридоры в Крым», — убежден эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Наращивание сил на украинских границах разведка фиксирует с начала года. Кремль решил завершить формирование новых дивизий еще ближе к украинским городам. В частности целый штаб 20-ой общевойсковой армии, которая ранее базировалась в Нижний Новгороде теперь в Воронеже. А это значит всего в трех сотнях километров от Харькова.

«Они и отходить не будут. Они фактически находятся сейчас в пункте постоянной дислокации. Отойти должны 20-25 тысяч, которые перебросили из центральной полосы России с Дальнего Востока. А другие останутся. И нам с этим жить», — говорит военный эксперт Александр Мусиенко.

С началом учений с Беларусью «Запад -2021», запланированных на сентябрь, численность российской армады вблизи наших границ еще возрастет.

«От возможных военных сценариев Россия не отказалась. Они сразу начинают для себя так называемые обучения. А на самом деле ведут боевые действия против украинских вооруженных сил», — добавляет Мусиенко.

Лукашенко уже предлагает убрать из конституции упоминание о нейтралитете страны.

Уже восьмой год Украина не контролирует более четырехсот километров общей с Россией границы на оккупированных Донецкой и Луганской областях. Напряжение не спадает на границе с аннексированным Крымом, который Кремль постоянно пичкает своими войсками, а теперь еще и ядерным оружием. И если Беларусь де-факто избавится своего нейтралитета и позволит Москве официально размещать свои войска, то угроза для Украины появится и на северных наших рубежах. Поэтому наша страна окажется в полукольце недружественных государств.

Белорусские эксперты говорят, исключение положения о нейтралитете — лишь формальность, потому что российские войска там уже давно присутствуют.

«Он оказался под жестким давлением Москвы. И фактически его контролирует Россия. И он решил пойти на такие вот уступки формальные, чтобы показать, что он уже является военным союзником России. На то пойдут ли они в наступление с белорусской территории, я пока это не предполагаю. Зависит от того, как далеко пойдет Лукашенко в исполнении приказов из Кремля», — говорит белорусский политический обозреватель Валерий Калиновский.

Любое обострение в Украине - выгодно Кремлю, говорят эксперты. Особенно перед выборами в Госдуму. Грандиозные рейтинги правящей «Единой России» уже никого убедить не могут, а мобилизовать электорат показной силой — все еще можно. Доказано по-воровски аннексированным Крымом.

Москва к чему-то готовится: масштабные учения России, Абхазии и Крыма

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