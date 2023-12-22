"Боевые ежи": кто это такие и как воины ВСУ со взрывчаткой в рюкзаке работают у окопов оккупантов

Боевые саперы работают в большинстве своем ночью, их в армии еще называют "боевыми ежами". Поле работы – серая зона между нашими передовыми позициями и окопами врага, а это – самое опасное место на линии огня. Но только они знают, как заменить подходы к нашим позициям. А главное — эти бойцы расчищают на себя мин и растяжек тропы по которым идут в наступление наши армейцы.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Как работают саперы на передовой

Александр - сапер. Таких как он на фронте зовут "ежиками". Потому что способны тихо, быстро и почти незаметно работать там, куда даже пехотинцы не заходят. На себе сапер должен нести не только бронежилет, оружие и дополнительные патроны. Но и рюкзак, заполненный взрывчаткой.

Саперы рассказывают, что противопехотные и противотанковые мины они разгружают даже не на передовой, а на подходах к ней.

20-летний спер "Малыш" более года на передовой. Хотя его напарник и вдвое старше его, но доверяет мальчику свою жизнь в боевых выходах.

"С напарником, когда выходишь на работу - ты одно целое. Там насколько проникаешься этим всем: дружбой, братством", - говорит Юрий.

Их работа не только минировать территорию перед вражеской пехотой. Но и главное - расчищать от "подарков" оккупантов тропы. По ним потом идут наши штурмовики во время наступления. И надо этот проход сделать максимально безопасным.

Мины

Украинский сапер Роман Мелещук погиб во время обстрела

Работа на линии огня - дополнительный риск. Там негде спрятаться, а над тобой постоянно летают вражеские дроны и снаряды. Минировать территорию или снимать растяжки надо даже среди кучи тел россиян.

Также среди тел оккупантов есть и погибшие украинские защитники. Так, саперы вытащили своего собрата. Его звали Роман Мелещук. Он, с начиненным взрывчаткой рюкзаком, попал под вражеский обстрел.

Роман был командиром группы. Теперь ребята хотят создать петицию, чтобы собрату присвоили звание Героя Украины.

"Это был героический человек. Это был мой командир группы. На него можно было положиться в любую ситуацию", - говорит военный.

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Напомним, захватчик пожаловался на халатность командования. Мол, из-за нее украинский дрон поразил российский танк.

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