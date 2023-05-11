Боевые медики близ Бахмута под обстрелами ездили за "виски" и "колой", а теперь учат этому своих преемников

С передовой – сразу обучать новичков. Боевое подразделение терробороны, которое только что вернулось из Бахмута, уже тренирует новоиспеченных боевых медиков по натовским стандартам и максимально приближено к реальным боевым действиям, говорится в ТСН.

По легенде тренировок на позициях развязался стрелковый бой, почти сразу работает вражеская артиллерия, радиостанции сообщают, что есть раненый. Собратья по двое, прикрывая спины друг другу, идут за ним прямо в эпицентр огня. Раз за разом группа эвакуации бросает дымовые шашки – это прикрытие от прицельных выстрелов противника. Раненых становится больше. “Грозный, Грозный, я Сова. У нас один виски”, — звучит в рации, что значит, что на поле боя тяжелораненый, объясняет начмед подразделения. “Тяжелораненых называют “виски”. Легкораненых – "колой". И мы понимаем, сколько экипажей нужно отправлять на эвакуацию. Что срочно, не срочно. Мы понимаем, что 5 "виски" и понимаем, что на три машины мы не справляемся”, – объясняет начмед Александр Ткаченко.

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На носилках забирают тяжелого, другой раненый идет с помощью побратимов. Дальше труднее всего – переправа через реку под постоянным огнем вражеской артиллерии, где ждет машина медиков. Ее снова прикрывают стрельбой и она трогается как можно быстрее, подальше от "красной зоны".

Помощь медиков на поле боя одна из самых важных в звене эвакуации бойца. От их работы и того, как они наложат повязки и турникеты зависит, доедет ли раненый до стабилизационного пункта и будет ли жив по дороге в больницу. Вот именно в эти минуты экстренной помощи медики учитывают время. Иногда он измеряется секундами, которые могут стоить жизни. Поэтому каждый шаг должен быть отточен до автоматизма. "Это время транспортировки и попадания к медикам, мы можем потерять ребят в результате кровотечений активных или ранений в грудную клетку с нарушением дыхания", — объясняют медики.

Здесь тренируются спасать жизнь по стандартам НАТО, подкрепленным реальным боевым опытом, потому что эти медики и солдаты только что вернулись из Бахмута. Теперь тренируют другое подразделение, которое вот-вот должно уехать в зону боевых действий. Только во время ежедневных занятий и тренировок они оттачивают свои навыки, потому что настоящий бой – это уже экзамен для каждого из них. И нужно не только спасти собственную жизнь и обезопасить ее, но еще необходимо спасти чью-то другую жизнь”, — отмечает командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев.

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