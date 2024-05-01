Боевых вылетов на F-16 пока нет – все остальное возможно: генерал заинтриговал по поводу поставок западных самолетов

Все чаще украинцы вспоминают об истребителях F-16, которые нам уже второй год обещают предоставить западные партнеры. Мол, именно эти самолеты должны сломать ход войны.

Многочисленные эксперты прогнозировали появление истребителей до конца прошлого года, затем утверждали об их предоставлении весной 2024 года. А некоторые даже утверждали, что эти самолеты уже в Украине.

ТСН.ua расспросил о реалиях с F-16 у военного эксперта Игоря Романенко: когда возможно появление истребителей в украинском небе, в каком количестве и как это изменит общую ситуацию на фронте.

Грустная "легенда" с истребителями

По словам военного эксперта, вопрос с авиационной помощью от западных партнеров, как говорится, хромает на обе ноги. А один или даже пять истребителей F-16 ситуацию на фронте не изменят.

"История со снабжением от партнеров истребителей F-16 совершенно печальна. Их предоставление уже затянуто настолько, что это стало какой-то странной легендой. Последние "перлы" от американцев на тему истребителей были такие: дадим вам первые шесть, а дальше будем смотреть. Ну, это мягко говоря, немного не серьезно с их стороны. Американцы постоянно пересматривают вопросы с предоставлением истребителей. Сейчас уже говорят об их появлении в середине лета, так по крайней мере, обещают нашему военно-политическому руководству, а потом делают заявления, мол, будут F-16 в Украине, но в 2024 году, без конкретных дат и месяцев", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг).

Истребители F-16 / Фото: Getty Images

Когда реально получить F-16?

Все же эксперт добавляет, что по его мнению, и при позитивном сценарии, F-16 будут в украинском небе уже в начале лета, а по негативному – в августе, конце лета.

"Нам долго рассказывали о технических проблемах с обслуживанием этих истребителей, потом якобы стал проблемой уровень знаний английского языка наших пилотов и технического персонала. Но все это надуманные проблемы. Я думаю, что самая большая проблема – это взлетно-посадочные полосы, их наличие и техническое состояние. С этим действительно есть сложности", — рассказывает Игорь Романенко.

Почему было бы лучше иметь F-18

Эксперт отмечает, что еще два года назад настаивал, что Украина должна получить от западных партнеров более современные истребители – F-18. Они более подходят для наших условий. Но остановились на F-16, потому что они дешевле.

"В F-16 воздухозаборник находится под фюзеляжем — очень низко до взлетной полосы. Это опасно, потому что с воздухом в самолет могут попасть мелкие камни и повредить двигатели. Поэтому взлетно-посадочную полосу постоянно нужно будет проверять и зачищать от мелких камней. В F-18 захватчики воздуха находятся сбоку. Они в этом плане более надежны и технически имеют больше преимуществ. Их использовали при разных погодных условиях в Австралии, Канаде, Испании, эти машины более выносливы. Но они дороже, поэтому американцы нам обещают более дешевый вариант F-16. Но ведь и этот обещанный вариант не дают, затягивают поставки", — говорит Игорь Романенко.

Сколько нужно F-16?

Что касается количества истребителей, то, по словам эксперта, сейчас нам реально обещают только первые шесть самолетов.

"Конечно, этого мало. Для начала нам нужна эскадрилья из этих истребителей, а это – 12 штук. Надеюсь, что столько мы их и сможем получить. О десятках истребителей уже не говорят, потому что, например, датчане продали 24 своих F-16 в Аргентину Конечно, что с согласия США, наверное, в аргентинском небе они более нужны", — с грустью иронизирует Игорь Романенко.

Что смогут F-16

Эксперт отмечает, что когда Украина получит такие выстраданные истребители, то, прежде всего, сможет вести активную борьбу с самолетами тактической вражеской авиации, которые применяют управляемые авиационные бомбы.

"Борьба с вражескими самолетами, которые со своей территории сбрасывают УАБы на наши города — для нас сейчас сверхтрудная позиция. Кроме того, F-16 могут работать не только как истребители, но и действовать в качестве легких штурмовиков — вести огонь по наземным целям непосредственно на фронте", — добавляет военный эксперт.

Истребитель F-16 / Фото: Lockheed Martin

Сколько нужно истребителей, чтобы почувствовала Россия?

Конечно, большое количество истребителей позволит нашим военным действовать более агрессивно по отношению к врагу.

"Если у нас будет сотня F-16, то они действительно изменят ситуацию на фронте, но не кардинально. Сейчас военная авиация противника – это более 300 единиц самолетов, которые задействованы на фронте. В общей сложности у них примерно 1,5 тысячи самолетов по всей России. Поэтому сотня F-16 – это будет существенной поддержкой, которая несколько изменит ситуацию в воздухе и на земле в нашу пользу. Но это, к сожалению, не панацея. Никогда еще одно техническое средство не смогло изменить ход войны, потому что здесь должен работать системный подход – наличие достаточного и эффективного вооружения и качественная подготовка войск. Именно это должно сработать в комплексе", – объясняет эксперт.

Мифы о F-16 в Украине

Некоторые эксперты ранее заявляли, что F-16 уже якобы в Украине. Объясняя это сбитием российских самолетов и удачными ударами по глубокому российскому тылу.

"Могу заверить, что в боевом варианте F-16 в украинском небе не применялись, а во всех остальных вариантах – вполне возможно ", – отмечает военный эксперт.

Нам и ржавое копье пригодится

Кстати, по сообщению СМИ – США, купили у Казахстана 81 боевой советский самолет, которые якобы могут передать Украине. Речь идет об истребителях МиГ-27, МиГ-29 и Су-24.

Эксперт говорит, что это вполне вероятно. И Украине сгодится даже такая помощь.

"Эти старые самолеты можно использовать как запасные части к имеющейся у нас технике, а также как ложные цели для врага. Ведь без сомнения, когда у нас появятся первые F-16, россияне постоянно будут на них охотиться. Старые самолеты могут послужить" обманкой", — говорит Игорь Романенко.

Он добавляет, что в нашей ситуации даже такая помощь будет уместна, потому что есть разница, когда нужно защищаться, а тебе предлагают на выбор для защиты палку или ржавое копье.

Предоставление истребителей F-16. / Фото: Getty Images

Когда ждать помощи от США

"Для нас и ржавое копье пригодится. Но в то же время грустно, что нам предлагают старье, а Израилю современные F-35. Думаю, что полноценно США начнут нам помогать уже после проведения выборов. Потому что для них сейчас главное решить свои внутренние вопросы, а уже потом заниматься Украиной, которая где-то там, за океаном", — говорит Игорь Романенко.

Он добавляет, что позиция США очень проста – Украина в Европе? Ну вот, пусть Европа и занимается украинскими проблемами.

"Это же требование НАТО выделять на вопросы безопасности членов альянса не менее 2% от своего ВВП, а на третий год войны в Украине некоторые члены альянса выделяют лишь 1 или 1,5% от своего ВВП. Поэтому здесь очень правильная позиция Трампа, что Европа за это должна отвечать, точнее все те, кто колеблется нам помогать, потому что пока они медлят, Украина захлебывается в крови", — заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о неисправных истребителях F-16: в Воздушных силах объяснили, почему они нужны Украине.

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