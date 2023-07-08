Боевым медикам запретили переливать кровь раненым: в Сети разгорелся скандал

От своевременного переливания крови часто зависит жизнь раненого, но, как отмечают врачи, такую процедуру провести может не каждый.

В Сети появилось несколько материалов с сенсационными заголовками – боевым медикам запрещают спасать раненых военных, потому что не позволяют им переливать кровь. ТСН решила разобраться в этой "кровавой" теме и понять в чем дело.

Мария Назарова – инструктор по тактической медицине, именно она опубликовала гневный пост. С одной стороны, пишет она, правительство значительно упростило снабжение донорской крови на фронт, теперь ее может заказать непосредственно медик военного подразделения, без бюрократических преград. С другой стороны, - правительство не позволило осуществлять переливание крови боевым медикам, не имеющим медицинского образования. "Когда мы везем пациента по несколько часов, мы можем сделать в пути безопасное и эффективное переливание крови, это опыт стран НАТО", — заявляет инструктор по тактической медицине Мария Назарова.

Нет, как правило не могут, возражает Марии знаменитый хирург Александр Даниленко – тот врач, который на фронте чуть ли не в окопах прооперировал десятки раненых бойцов. Он убеждает, что задача боевых медиков прежде всего - вытащить раненого с поля боя, остановить кровотечение и как можно быстрее доставить его в стабилизационный пункт, к врачам. "Человек умирает от кровопотери, ему нужно вернуть кровь, но если у нас не закрыты краники, пока мы не остановили кровотечение, вся влитая кровь, он будет так же выливаться, так же в брюшную полость, в грудную клетку", — объясняет офицер командования медицинских сил, хирург Александр Данилюк.

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Он отмечает, что переливание крови – чрезвычайно сложная операция, там существует сотни нюансов, и десятки суровых требований: кровь должна храниться в холодильнике, а для него нужен генератор, перед вливанием ее надо нагреть до конкретной температуры, есть ли возможность измерить эту температуру под обстрелами? Перед переливанием пациента следует готовить, а затем долго наблюдать. Одна ошибка и такое переливание приведет к страшным последствиям. "Возможность подготовки такого большого количества боевых медиков еще невозможно, потому что нам нужно еще большое количество медиков научить, потому что в любом стационаре Украины не любой врач переливает кровь, не каждый врач умеет", — говорит Даниленко.

Мария Назарова убеждает – в армии США, мол в их спецподразделениях боевые медики кровь переливают, то есть научить можно. "Это не будет так, что завтра все резко вынуждены родить кровь откуда-то и начать ее лить без подготовки. Это были бы только люди, которые получили такую подготовку, но среди этих людей должны быть боевые медики", — уверена она.

Что ж, в некоторые подразделения уже пошла разнарядка ПИСАТЬ ОБРАЩЕНИЕ ОТ БОЕВЫХ МЕДИКОВ, что они не хотят не будут не... Опубликовано Masha Nazarova Суббота, 8 июля 2023 г.

Да, в США есть такие боевые медики, соглашаются в командовании медицинских сил и добавляют, это буквально десятки людей. Готовят их не несколько недель, и еще одно – часто на спецоперации бойцов подбирают даже одной группы крови. А в Украине масштабная война с сотнями тысяч бойцов на фронте, где сотни раненых, которым нужно оказывать высококачественную медицинскую помощь.

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