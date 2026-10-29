"Бог логистики": бойцы ВСУ откровенно рассказали об уникальном изобретении для фронта — видео

НРК на фронте / © ТСН

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На линии боевого столкновения на помощь воинам приходят наземные роботизированные комплексы. Сейчас они спасают жизни и экономят ресурсы защитников на различных направлениях фронта. В частности, бойцам 141-й бригады снаряды, еду и воду успешно доставляет комплекс «ТОР».

Подробнее о работе «бога логистики» — в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

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QR-код — это ссылка на сбор средств, который бойцы 141-й бригады организовали на покупку пикапа для выполнения боевых задач.

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Ссылка на сбор / © ТСН

Доставка боеприпасов и продовольствия в условиях постоянных обстрелов

Рабочий день после бессонной ночи. Одни бойцы управляют огневыми позициями, другие — прокладывают новый логистический маршрут. Бригада защищает Александровское направление: на данный момент удалось оттеснить россиян и продвинуться вперед. Поэтому своевременная доставка боеприпасов и продовольствия на передовую — первоочередная задача.

«Ковбой», командир самоходного артиллерийского дивизиона 141-й ОМБр: «Обстановка на фронте в данный момент довольно напряженная. Погодные условия пока не позволяют организовать логистику. На передовую провиант и боекомплекты доставляют наземные роботы и дроны Heavy Shot. На отдаленные позиции посылки доставляют на пикапах».

Самая большая опасность на пути — дроны FPV или так называемые «ждуны». Днем передвигаться по этим дорогам крайне опасно, поэтому военным и съемочной группе приходится делать не одну остановку и выскакивать из машины, услышав звук вражеского беспилотника.

Дроны — не единственная проблема. Серьезная угроза — российская авиация: погодные условия позволяют увидеть, что в сторону украинских позиций производятся запуски кассетных бомб.

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«ТОР — бог логистики»: как работает роботизированный комплекс

Уже на позиции бойцы готовят наземный роботизированный комплекс к работе. Машину загружают, тщательно маскируют ветками, после чего она отправляется на передовую.

«Кажан», военнослужащий самоходного артиллерийского дивизиона 141-й ОМБр: «Его будут сопровождать несколько человек — на случай FPV, чтобы сбить его и не повредить наш НРК. Так ребята заказывают, что в магазине там купить: колбаски, еще что-нибудь — и посылкой им отправляем».

«Кара», военнослужащий самоходного артиллерийского дивизиона 141-й ОМБр: «Яйца, 30 яиц. Серьезно? Все яйца доставили ребятам, они остались довольны».

Загрузку регулярно прерывает угроза с неба — бойцам приходится отбиваться от вражеских дронов.

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«Кара», военнослужащий самоходного артиллерийского дивизиона 141-й ОМБр: «Бывали случаи, когда один рейс у нас занимал около 8 часов. Это потому что приходилось так долго пережидать».

Доставка с воздуха: работу НРК дополняют тяжелые дроны

На позиции, расположенные еще ближе к передовой, посылки доставляют с воздуха, поскольку дороги плотно заминированы россиянами.

«Йосипович», военнослужащий самоходного артиллерийского дивизиона 141-й ОМБр: «Heavy Shot доставляет ребятам посылки на передовую — продовольствие, топливо. Сейчас будем отправлять 20 литров топлива для заправки генераторов, «экофлошек» и радиостанций».

Дрон за раз может поднять максимум 30 килограммов, поэтому за день совершает не один вылет. После каждого полета экипаж проводит поверхностный осмотр: подтягивает пропеллеры и проверяет крепления.

«Ковбой», командир самоходного артиллерийского дивизиона 141-й ОМБр: «В зоне ответственности бригады фиксируется около 200 FPV в день. Подавляющее большинство частот, которые мы можем видеть, подавляется, но в последнее время начали появляться как высокочастотные, так и в диапазоне 600 МГц, которые пока были незаняты — противник начал их использовать».

С расширением килл-зоны добраться до позиций стало чрезвычайно сложной задачей, поэтому НРК и дроны становятся незаменимыми курьерами на фронте.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: МАССОВАЯ АТАКА на Москву! ТИШИНА В ХЕРСОНЕ и ситуация в ОЛЕШКАХ | ТСН 7:00 29 октября

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