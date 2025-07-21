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"Бог так управлял": семья из Франковщины во время обстрелов не пошла в подвал и это спасло им жизнь
Россияне атаковали Ивано-Франковскую область дронами и ракетами. Пострадавший рассказал, как выжил.
Российские оккупанты массированно атаковали Ивано-Франковскую область. Из-за этого в регионе есть пострадавшие.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Алла Пасс.
«Все пострадавшие — это жители одного жилого дома. Это — супруги и двое их сыновей в возрасте 11 и 25 лет. Их ранения нетяжелые, медики оказали им помощь. Они уже дома», - говорится в материале.
Пострадавшие говорят, что получили испуг и травмы. Хозяин дома отмечает, что их атаковал российский «Шахед».
Обычно во время воздушных тревог люди прятались в подвале, однако на этот раз остались в комнатах. Они предполагают, что именно так им удалось выжить, потому что вражеский дрон упал под домом и выбило стену в подвале.
«Не знаю, почему не спустились. Вероятно так Бог поуправлял», — говорит пострадавший Богдан Креховецкий.
Россияне атаковали несколько сел возле Ивано-Франковска. На месте ударов работали спасатели, которые оперативно ликвидировали пожары.
Обломки сбитых «Шахедов» попадали в полях. Людей призывают не брать их в руки, поскольку это опасно.
Как сообщалось, этой ночью РФ осуществила крупнейший удар по Ивано-Франковску. Военные страны-агрессора атаковали город ракетами и беспилотниками. По меньшей мере в трех селах общины повреждения инфраструктуры.
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