Богатая жена и "слезы" на счету: что в декларации мэра Львова Садового и где его совершеннолетние сыновья

Как выяснилось, оба старших сына Садового не только не пошли в армию, но и публиковали в своих соцсетях снимки из разных уголков мира и наслаждались жизнью за границей во время войны.

Дедлайн у чиновников и чиновников вышел – 31 января был последний день, когда декларанты должны публично показать свои доходы и имущество. В комментариях читатели просили заглянуть в декларацию мэра Львова Андрея Садового. Так, какое состояние у городского головы Львова, который имеет его жена и дети, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Время истекло

31 января был последний день, чтобы подать декларацию, поэтому все чиновники, подпадающие под декларирование, должны отчитаться о своем состоянии за 2021 и 2022 годы. Ведь это требование в 2022 приостанавливали. В НАПК признаются, что в последний день на сайте проходил настоящий ажиотаж.

Что в декларации мэра Львова и его жены?

Впрочем, в отличие от многих коллег не стал ждать конечных сроков мэр Львова Андрей Садовый. Читатели просили заглянуть в его отчет. Итак, рассказываем. Садовый на должности с 25 апреля 2006 года и добросовестно подал свою декларацию за 2022 год еще в августе 2023-го.

Мэр Львова пишет, что получил в первый год полномасштабного вторжения более 813 тысяч гривен зарплаты. В довоенный, 2021 год, его зарплата составила около 789 тыс. грн. А вот что привлекает внимание, это информация о счетах.

Садовый говорит, что на его счету в одном из банков лежит всего 5922 гривны. А что более интересно, жена городского головы Львова зарабатывает в разы больше мужа и имеет гораздо больше имущества.

Земля и недвижимость

Еще с 2013 года Екатерина Кит-Садова владеет земельным участком во Львове площадью более 700 квадратных метров стоимостью более полумиллиона гривен. Согласно информации в декларации, опять же жена в 2014 году приобрела дом во Львове площадью 660 квадратных метров за свыше 4,5 миллионов гривен, а Андрей Садовый имеет право на пользование.

Кроме этого, в 2017 году Екатерина начала арендовать у Львовского городского совета землю площадью в 43 квадрата стоимостью более 65 тысяч гривен, а еще одну более чем на 300 квадратов купила за более 427 тысяч гривен.

Авто

Судя по декларации, авто у самого Андрея Садового нет, по крайней мере, официально. На его жене их целых два: SKODA KODIAK 2017 года за 968 тысяч 700 гривен, приобретенная в 2017 году, и MERSEDES-BENZ V300 2021 года выпуска за 2 миллиона 374 тысячи 350 гривен. Эту машину она тоже приобрела в 2021 году.

В довоенный 2020 год супруга мэра декларировала минивэн Merсedes-Benz Viano 2012 года, однако сейчас в декларации его нет.

Медиахолдинг

Екатерина Кит-Садова является основной совладелицей медиахолдинга ЧАО "ТРК Люкс", куда входит 24 канала, радиостанции "Люкс" и "Максимум", а также ряд онлайн-изданий, среди них и ZAXID.NET. Также у Екатерины Кит-Садовой 400 тыс. грн кредита в банке. Кроме этого, она задекларировала 28 тыс. долларов США и 430 тыс. грн.

Также у нее есть кредиты в "Укргазбанке" и "ПриватБанке", взятые еще в 2021 и 2022 годах. На банковском счету жена Садового хранит 1172 гривны в одном и 5 тысяч 510 гривен в другом.

На счету тещи Садового – 154 830 гривен. Немного денег на счетах детей: у Таддея-Луки 3295 гривен, у Михаила 43 гривны, у Антония 226 гривен, а у Иосифа – 3202 гривны.

Скандал из-за сынов Садового

Напомним, что ранее эта семья попала в скандал. В начале полномасштабного вторжения Андрей Садовый заявлял, что и его сыновья, как и другие, пойдут в армию, когда достигнут совершеннолетия и закончат учебу. По его мнению, служить должны все – как мужчины, так и женщины – как в Израиле.

Мэр Львова тогда заметил, что старший сын был в военкомате, учится и еще не прошел военную кафедру. Но только он ее закончит и получит специализацию — пойдет в армию.

Где же сыновья?

Но впоследствии выяснилось, что оба его старших сыновья не только не пошли в армию, а публиковали в своих соцсетях снимки из разных уголков мира и наслаждались жизнью за границей во время войны. Трое меньших детей мэра, скорее всего, остались в Украине.

В то же время 21-летний Иван-Павел Садовый в 2023 году уже закончил бизнес-школу Ноттингема в Британии. Об этом узнали журналисты, заглянув на сайт вуза. И можно было бы подумать, что он просто ждал окончания учебы и вот-вот вернется на Родину, но нет.

Да и, похоже, делать этого не планирует, ведь он уже работает в том же городе маркетологом, как указано в его профиле на LinkedIn. Параллельно парень подал заявку на стажировку в Калифорнии США. А летом, пока в Украине шли бои, был в лагере "Пласта" в Швеции.

Между тем его младший на два года брат, тоже совершеннолетний, 19-летний Таддей-Лука не стеснялся постить в Instagram свои фото и видео из-за границы. То он в Нидерландах наблюдал за утками в каналах Амстердама, то пил "Беллини" в Дании. К слову, как только журналисты опубликовали информацию, парень профиль сначала переименовал и закрыл, а сейчас он и вовсе недоступен. Эту информацию Андрей Садовый не комментировал.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Богатая жена и "слезы" на счету: что в декларации мэра Львова Садового?

Напомним, недавно Садовый заверил, что пойдет воевать вместе со своими пятью сыновьями, но не сейчас.

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