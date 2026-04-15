Богданчик просто играл на детской площадке: подробности убийства 8-летнего мальчика в Черкассах

Россияне ударили по детской площадке в Черкассах / © ТСН

8-летнего Богдана убили россияне, когда он просто играл на детской площадке. День траура по погибшему мальчику объявили в Черкассах.

Город и область с вечера находились под массированной атакой «Шахедов». Один из них упал на многоэтажку, обломки полетели на детскую площадку, где были дети. Жизнь одного мальчика спасти не удалось. Всего во время этих атак пострадали 23 человека.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Массированная атака на Черкасскую область

С вечера и до рассвета Черкасскую область атаковали российские ударные дроны. Один из «Шахедов» упал на крышу 9-этажки. Обломки полетели во все стороны. Часть — на детскую площадку рядом. Там был 8-летний Богдан.

«Играл на детской площадке, он был на улице со своими сверстниками», — говорит Анатолий Бондаренко, черкасский городской голова.

Мальчика сильно ранило. Медики до последнего пытались вырвать ребенка из лап смерти.

«Ему оказывалось максимум помощи, экстренка очень вовремя приехала, даже доставили в детскую городскую больницу, где продолжала оказываться помощь, но травмы были очень тяжелые», — говорит Игорь Табурец, руководитель Черкасской военной администрации.

Богданчик погиб. Еще один ребенок, который играл рядом, сейчас находится в больнице.

Десятки пострадавших и разрушенные дома

Всего из-за ночных и утренних атак ранены 23 человека. Шесть домов разрушены до основания. Еще десятки повреждены, в том числе и многоэтажки.

«У нас обследовано еще 9 многоэтажек. Есть выбитые окна и поврежденные дверные конструкции в 9 многоэтажках, и заведение общего среднего образования, и дошкольное учреждение одно, и профтехучилище», — говорит Игорь Табурец, руководитель Черкасской военной администрации.

Городские власти обещают восстановить поврежденное имущество, однако подчеркивают — человеческую жизнь вернуть невозможно.

Людей призывают реагировать на воздушную тревогу

Пока службы ликвидируют последствия ударов, а коммунальщики забивают окна, в ОВА в очередной раз призывают не игнорировать сигналы тревоги. Многие раненые этой ночью пострадали именно из-за того, что не были в укрытиях.

«Тревога звучала неоднократно. К сожалению, мы имеем травмированных в результате того, что люди не находились в укрытии», — говорит Игорь Табурец, руководитель Черкасской военной администрации.

Сегодня в Черкассах — День скорби.

