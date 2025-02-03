"Богу молимся, голову прячем!": как выживают жители Херсона под постоянными "прилетами"

Как жители Херсона приходят в себя от ударов по городу и, несмотря на страх, каждый день отправляются по своим делам, чтобы обеспечивать свои семьи.

Пенсионер и бывший фермер Дмитрий из-за оккупации потерял всю землю и технику на левом берегу Херсона. 5 января 2025 мужчина попал под удар вражеского дрона в Херсоне. Сейчас мужчина онкоболен, пережил инсульт и вынужден торговать на рынке для того, чтобы зарабатывать.

Как выживают сейчас жители Херсона, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

"Только что солнышко выглядит, чистое небо, обязательно какой-то (дрон — ред.) прилетает", — рассказывает житель Херсона о ситуации в городе.

Пенсионер и бывший фермер Дмитрий Фото: скрин видео

На вопрос журналистки, не хочет ли он выехать из города в более безопасный населенный пункт, говорит, что не покинет родительский дом.

"Девушка, ну куда ехать?.. Из родного дома? Вы меня извините, но кому я там нужен?.. Здесь хоть как-то выживаем", — делится Дмитрий.

Сам он пенсионер, фермер. Рассказывает, что его земля осталась на левом берегу Херсона.

"Всю жизнь делал на земле. А сейчас три трактора, сеялки и т.д. — все осталось... 21-го я делал на поле, а 22-го соляркой тракторы заправил, думал, завтра утром придем — будем работать, а утром — война в четырех часов", — вспоминает Дмитрий.

На вопрос, страшно ли ему жить в условиях постоянных "прилетов" утвердительно кивает головой.

"Утром встаю — молюсь, еду на базар — молюсь, возвращаюсь — тоже молюсь... Не верил в Бога, зато сейчас поверил", — говорит он.

Даже после того, как попал под удар вражеского дрона, все равно едет на работу каждый день, ведь, несмотря на страх, понимает, что нужно выживать.

"На пенсию в 2300 грн. не сильно "расжиреешь"... Так что, как фермером был, то наращивал, зимой торговал. Было хорошо. А сейчас... Одно точно хочу сказать: единственное, что п***ры дали нам понять, так то, как до войны мы неплохо жили", — говорит Дмитрий.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке полное видео: " Богу молимся, голову прячем!" Будни жителей Херсона шокируют! Постоянные прилеты! "

Напомним, Херсон приходит в себя от очередного авиаудара. Россияне ударили по центру. В очередной раз пострадали и села. Десятки очутились под ударом. За сутки в области один человек погиб и еще 13 ранены. Среди пострадавших двое детей, они ехали в автобусе, в который оккупанты попали дроном.

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