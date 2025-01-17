"Бои без правил" в метро Киева: в вагоне жестоко подрались мужчина и женщина (видео)

В вагоне киевского метрополитена произошла потасовка между мужчиной и женщиной. В Сети опубликовали видео "поединка", которое якобы произошло во время движения поезда на "зеленой" ветке метро.

На кадрах заметно, что происходит короткая словесная перепалка между пассажирами – женщиной с мужчиной. Видео начинается с того, что пассажир толкает женщину в темной куртке и сумочке в руках.

Бои без правил в вагоне метро

После этого женщина пошла в отчаянную атаку на противника используя для ударов руки и ноги. Заметно, что женщина одета в штаны с пикселем, возможно тактические. Мужчина тоже наносил удары в ответ и схватил женщину за волосы. Одному из пассажиров едва удалось развести участников конфликта. Причем, он фактически оторвал женщину от противника, от чего она упала на пол.

За кадром был слышен голос одной из пассажирок, которая просила прекратить драку и успокоиться.

"Вы же старший - должны быть умнее", - слышен голос пассажирки, которая обращается к участнику драки.

Что говорят в полиции

В полиции Киевского метрополитена, говорят, сейчас причина драки в вагоне метро неизвестна.

"Данное событие зарегистрировано, проводится проверка. Устанавливаем личности участников драки", — рассказали ТСН.ua в полиции Киева. Там пока не подтверждают, что инцидент произошел именно на "зеленой" ветке.

В Киеве в метро подрались мужчина и женщина

Напомним, эксруководитель киевского метро выехал из Украины по заключению поддельной ВЛК.

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