Бои глаза в глаза: на Харьковщине военные оттесняют врага в сторону границы

Расчеты украинских противотанковых пушек МТ-12 охотятся за вражеской техникой и пехотой. Закаленные боями в Киевской и Луганщине, воины 14-й механизированной бригады имени князя Романа Великого, сейчас уничтожают русских оккупантов на северо-востоке Харьковщины. У них такое оружие, что бить рашистов часто приходится просто глаза в глаза под шквальным встречным, вражеским огнем, говорится в ТСН.

На Купянском отрезке передовой до плюсовой температуры и дождю добавляются "рукотворные" осадки от врагов. "Бывают такие ситуации — периоды, которые и к блиндажам прилетает", — рассказывает военнослужащий 14 ОМБр Александр.

Добавляет, что последнюю неделю "фронтовая погода" полностью спаскудилась - "И обстрелы, и пехота часто работает. Последняя неделя увеличивается”, — говорит он.

Также читайте Лавра привыкает к молитве на украинском: уже второй раз глава ПЦУ Эпифаний совершил литургию в Успенском соборе

Соответственно и работы у украинских противотанкистов существенно увеличилось. “Находим врага, стараемся его, конечно, уничтожить. Склады, скопления личного состава противника. То есть – работаем по всем целям”, – убеждают бойцы.

Они держат врага в прямой видимости, на расстоянии выстрела своей стомиллиметровой Рапиры. “Мы уезжали работали прямой наводкой, лоб в лоб. Расстояние от противника там три километра. Это очень отчаянные…”, — убеждает военнослужащий 14 ОМБр Стас.

Обеспечивать оккупантам, двигающимся на тяжелой бронетехнике, неизбежную и эффективную смерть — главная работа противотанкистов 14-й, княжеской. Дело очень рискованное – враг, признают наши бойцы, агрессивный и ошибок не прощает. Но когда есть результат, признаются наши противотанкисты, это и вдохновляет и мотивирует больше всего. "Когда нам передают и я вижу картинку аэроразведчиков, когда мы попадаем точно в цель, точно по группе пехоты… Это вдохновляет больше всего", — убеждает Стас.

Выстрелы украинской Рапиры, ежесуточно уменьшают количество вражеской пехоты и техники. Оккупантов еще немало, признаются бойцы 14-й бригады, но врагу постепенно удается отжимать за пределы Харьковщины в сторону государственной границы.

Читайте также:

Жизнь местных в Бахмуте удивляет спокойствием, пока в их домах идут бои, а на улицах взрывают автомобили

Под Киевом горит церковь: что известно

Не исключаю их безумие: полковник ВСУ — об угрозе "большого наступления" кафиров на Луганщине