Бои и тяжелое ранение: бойцы ВСУ почти год удерживали позицию, находясь в полном окружении россиян

Игорь и Андрей / © ТСН

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Бойцы 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригады «Дикое поле» в течение 10 месяцев вдвоём удерживали чрезвычайно сложную позицию в плавнях прямо у самого носа у врага. Несколько раз они вступали в прямые боевые столкновения, перенесли тяжёлые ранения, но не сдались. Почти через год их, несмотря на огромные опасности, всё-таки смогли вывести оттуда. Путь преодолевали пешком и на квадроциклах, но всё же добрались до суши.

Чтобы облегчить доставку продуктов, БК и эвакуацию, бригада объявила о масштабном сборе средств на наземный роботизированный комплекс.

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О простых людях, выдерживающих небывалые нагрузки, — в репортаже Анастасии Неверной.

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Военные рассказали о том, как провели почти год на позициях

Спасались шутками и приготовлением блюд высокой армейской кухни, вроде макарон с тушенкой. 10 месяцев эти военные провели на позициях без перерыва. За это время, как признаются ребята в разговорах между собой, двое почти незнакомых до этого людей стали настоящими братьями.

В августе прошлого года Игорь и Андрей отправились на передовые позиции на Запорожском направлении. И там, как говорят в подразделении, они стали надежными «ушами» для своих сил.

«Игорь», военнослужащий 128-й бригады «Дикое поле»: «Мы должны были слушать, наблюдать и корректировать работу дронов. Ведь нам говорили, что дроны — это глаза, а мы — их уши. Дроны же не слышат, только видят, а мы слышим какие-то движения, голоса, выстрелы, мы по рации докладываем… Ну и, конечно, главное — не пропустить врага».

Выбор жилья на передовой был невелик — один из немногих уцелевших подвалов посреди руин. Бойцы обустроили его, как смогли, своими силами. Так, глубоко под землей, они и провели все десять месяцев осады.

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Первое серьёзное боевое столкновение произошло уже на пятый день их пребывания на позиции. Тогда напарник Андрея получил тяжелое ранение в ногу.

«Игорь», военнослужащий 128-й бригады «Дикое поле»: «Андрюха услышал голоса… Он говорит: „Москва!“, взял автомат, выбежал на лестницу и сразу одного сбил. Второй успел ещё бросить в нас гранату. К счастью, граната разорвалась на лестнице. Андрей стоял чуть поближе, ему порезало ногу, у него болела нога, он долго лежал».

«Андрей», военнослужащий 128-й бригады «Дикое поле»: «Я немного разбираюсь в медицине, поэтому сам себя и лечил. Главное, что были почтальоны — дроны сбрасывали всё, что мне нужно. Сам обработал рану, сам себя вылечил».

Армейское меню: «ленивые пельмени» из мивины и тушенки

Питаться бойцам все это долгое время приходилось исключительно тем, что им точно сбрасывали с украинских дронов. Свое ежедневное меню ребята разнообразили, как только могли. Сейчас они шутят, что в полном окружении даже придумали свой собственный эксклюзивный рецепт «ленивых пельменей».

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«Андрей», военнослужащий 128-й бригады «Дикое поле»: «Я говорю: сегодня ты ешь „Мивину“ с тушенкой, потом тушенку с „Мивиной“ — вот уже два блюда. Представь, что сегодня едим пельмени. Какие пельмени? Мивина — тесто, тушенка — мясо. Всё, считай, что это пельмени».

Чтобы хоть как-то отслеживать время в полной темноте подвала, Игорь регулярно снимал на телефон, как меняется его лицо, как быстро отрастают борода и волосы. И уже перед самым выходом, так и не дождавшись визита к профессиональному парикмахеру, просто срезал всё лишнее ножницами.

А уже почти в конце нашей съемки боец искренне попросил на камеру поблагодарить своих командиров за помощь и родных — за долгое ожидание. Журналисты просто не смогли отказать защитнику.

«Игорь», военнослужащий 128-й бригады «Дикое поле»: «Очень хочу поблагодарить своего командира… И хочу поблагодарить свою сестру Наталью, она тоже приложила очень много усилий. И передать привет всей своей семье. Люблю вас, с нетерпением жду, когда смогу приехать».

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Преодолеть пешком несколько десятков километров после почти года пребывания в подвале было нелегким испытанием, рассказывают бойцы. Тем более что выбираться приходилось под вражескими дронами и непрерывными обстрелами из КАБ.

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