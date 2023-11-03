Бои на Авдеевском и Бахмутском направлениях: артиллеристы ВСУ рассказали об атаках окупантов

Украинские защитники рассказали о ситуации на фронте.

Украинские артиллеристы на Авдеевском и Бахмутском направлениях уничтожают российских оккупантов. Воины отражают атаки оккупантов, как из советского, так и современного вооружения.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

На Авдеевском направлении российская артиллерия работает даже во время густого тумана и плохой видимости. Оккупанты хаотично обстреливают позиции ВСУ и населенные пункты вблизи передовой.

Украинские защитники в такую погоду работают по плановым вражеским целям, которые ранее обнаружила наша разведка.

"Радиус поражения у нас большой, поэтому в основном это - скопление живой силы", - говорит командир взвода реактивной артиллерии "Метиз".

"Метиз"

44-летний командир взвода Владимир свой профессиональный праздник артиллерийских войск проводит на боевых позициях. За год службы до сих пор не может привыкнуть, что сейчас воюет бок о бок уже с молодым поколением украинских воинов.

Украинская артиллерия на Авдеевском направлении

Также на Авдеевском направлении воюют танкисты, прикрывающие пехоту.

На Бахмутском направлении вражеские нашествия оккупантов сдерживают артиллеристы 30-й отдельной механизированной бригады. Здесь работают еще советские САУ. Оккупанты на этом участке хотят продвигаться вперед, пытаясь отвоевать у украинцев защитников господствующие высоты. Поэтому работа у артиллеристов не прекращается ни днем ни ночью.

Пушки танков, гусеничной и колесной брони, а также минометы и реактивная артиллерия по-прежнему остаются главными факторами сдерживания российских войск и продвижения наших воинов вперед.

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Напомним, в Винницкой области разоблачили коллаборантку, которая призвала РФ еще больше обстреливать Украину.

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