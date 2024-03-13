Бои на Авдеевском направлении: воины ВСУ рассказали, каких снарядов не хватает

Украинским защитникам не хватает снарядов.
Украинские артиллеристы стреляют по оккупантам на Авдеевском направлении. Советская система залпового огня "Град" – действительно сейчас редкость на фронте. Все потому, что ощутимый дефицит ракет к ней. Но если удается раздобыть достаточно боеприпасов — врагу не позавидуешь.
Об этом говорится в сюжете специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.
ВСУ не хватает боеприпасов к "Граду"
Сегодня ночью наши артиллеристы выстрелами из "Градов" накрыли вражескую пехоту, пытавшуюся прорваться на позиции Авдеевского направления.
Редкость в том, говорят артиллеристы, что снарядов для "Града" почти не найти. Все производство – еще времен Советского союза. А с такой интенсивностью боевых действий, которая уже третий год на нашей земле, запасы иссякают. Не только у нас, но и у россиян. Но нашим войскам удалось раздобыть пополнение.
Еще две недели назад, когда враг атаковал Авдеевку и фланги здесь были пусты. То, что пополнение приехало очень радует Богдана. Говорит, теперь его расчет тянет от души в сторону окупантов.
24-летний Богдан вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину
Артиллерист Богдан говорит, что ни один дрон не может заменить артиллерию. Он в армии чуть больше года и сам видит, насколько важно для пехоты когда у артиллеристов достаточно боекомплекта.
Парень так рвался в ряды Вооруженных сил, что подписал контракт на 3 года. Иначе двадцати четырехлетнего парня в армию не брали. А сидеть сложа руки, когда в твоей стране война ему было невыносимо. Для того чтобы защищать свою страну, он вернулся из-за границы. И до сих пор не жалеет о своем выборе.
Сейчас парень говорит – главное, чтобы снарядов хватало.
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Напомним, военный ответил, что Россия сделает из Украины после оккупации.
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