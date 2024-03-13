Бои на Авдеевском направлении: воины ВСУ рассказали, каких снарядов не хватает

Украинские артиллеристы стреляют по оккупантам на Авдеевском направлении. Советская система залпового огня "Град" – действительно сейчас редкость на фронте. Все потому, что ощутимый дефицит ракет к ней. Но если удается раздобыть достаточно боеприпасов — врагу не позавидуешь.

Об этом говорится в сюжете специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

ВСУ не хватает боеприпасов к "Граду"

Сегодня ночью наши артиллеристы выстрелами из "Градов" накрыли вражескую пехоту, пытавшуюся прорваться на позиции Авдеевского направления.

Редкость в том, говорят артиллеристы, что снарядов для "Града" почти не найти. Все производство – еще времен Советского союза. А с такой интенсивностью боевых действий, которая уже третий год на нашей земле, запасы иссякают. Не только у нас, но и у россиян. Но нашим войскам удалось раздобыть пополнение.

Еще две недели назад, когда враг атаковал Авдеевку и фланги здесь были пусты. То, что пополнение приехало очень радует Богдана. Говорит, теперь его расчет тянет от души в сторону окупантов.

РСЗО "Град"

24-летний Богдан вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину

Артиллерист Богдан говорит, что ни один дрон не может заменить артиллерию. Он в армии чуть больше года и сам видит, насколько важно для пехоты когда у артиллеристов достаточно боекомплекта.

Парень так рвался в ряды Вооруженных сил, что подписал контракт на 3 года. Иначе двадцати четырехлетнего парня в армию не брали. А сидеть сложа руки, когда в твоей стране война ему было невыносимо. Для того чтобы защищать свою страну, он вернулся из-за границы. И до сих пор не жалеет о своем выборе.

РСЗО "Град"

Сейчас парень говорит – главное, чтобы снарядов хватало.

Артиллерист Богдан

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Напомним, военный ответил, что Россия сделает из Украины после оккупации.

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