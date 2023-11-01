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Бои на Бахмутском направлении: военные с передовой рассказали о ситуации на фронте

Автор
Маргарита ПотаповаМаргарита Потапова
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Бои на Бахмутском направлении: военные с передовой рассказали о ситуации на фронте

Бахмутское направление

Российские оккупанты продолжают атаковать на Бахмутском направлении.

Российские оккупанты после неудачных штурмов позиций ВСУ перегруппируются на Бахмутском направлении. Оккупанты пытаются вклиниться в нашу линию обороны, однако защитники Украины противостоят им.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

На Бахмутском направлении за действиями оккупантов следят аэроразведчики. После этого военные понимают, пойдут ли россияне на очередной штурм.

Бахмутское направление / ©
Бахмутское направление

"Пытаются идти на штурмы, но у нас также есть свои работающие силы. Они последние несколько дней затихли, преимущественно работает арта", — говорит военный пограничного отряда "Калюс".

Оккупанты после неудачных попыток штурма в районе Бахмута сейчас перегруппировываются и российская разведка пытается найти в украинской обороне слабые места. Пока безуспешно, говорит боец на позывной "Калюс". Его подразделение готово остановить врага, если тот попытается сместить сюда на тяжелой броне.

Воин
Воин "Калюс"

На скопление вражеских войск и передвижение бронированных машин на Бахмутском направлении минометчики пограничного отряда реагируют быстро, точно и прицельно и прикрывают продвижение наших сил обороны с помощью 120-мм мин с реактивным зарядом. Тогда были ликвидированы 2 оккупанта и ранены еще 5.

Воевать с российскими оккупантами боец Виктор на позывной "Дед" начал еще с 2014 года. Отец двоих детей говорит, на родную Черкасчину вернется, когда выгонит российских окупантов.

Пока на этом направлении продолжаются бои.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Под Бахмутом оккупант получил взбучку и перегруппировывается! А ВСУ продвигаются вперед

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские военные продвинулись к северо-востоку от Курдюмовки, что в 10 километрах юго-западнее Бахмута.

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Дата публикации
Просмотры
903
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