Бои на Бахмутском направлении: военные с передовой рассказали о ситуации на фронте

Российские оккупанты после неудачных штурмов позиций ВСУ перегруппируются на Бахмутском направлении. Оккупанты пытаются вклиниться в нашу линию обороны, однако защитники Украины противостоят им.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

На Бахмутском направлении за действиями оккупантов следят аэроразведчики. После этого военные понимают, пойдут ли россияне на очередной штурм.

Бахмутское направление

"Пытаются идти на штурмы, но у нас также есть свои работающие силы. Они последние несколько дней затихли, преимущественно работает арта", — говорит военный пограничного отряда "Калюс".

Оккупанты после неудачных попыток штурма в районе Бахмута сейчас перегруппировываются и российская разведка пытается найти в украинской обороне слабые места. Пока безуспешно, говорит боец на позывной "Калюс". Его подразделение готово остановить врага, если тот попытается сместить сюда на тяжелой броне.

Воин "Калюс"

На скопление вражеских войск и передвижение бронированных машин на Бахмутском направлении минометчики пограничного отряда реагируют быстро, точно и прицельно и прикрывают продвижение наших сил обороны с помощью 120-мм мин с реактивным зарядом. Тогда были ликвидированы 2 оккупанта и ранены еще 5.

Воевать с российскими оккупантами боец Виктор на позывной "Дед" начал еще с 2014 года. Отец двоих детей говорит, на родную Черкасчину вернется, когда выгонит российских окупантов.

Пока на этом направлении продолжаются бои.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Под Бахмутом оккупант получил взбучку и перегруппировывается! А ВСУ продвигаются вперед

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские военные продвинулись к северо-востоку от Курдюмовки, что в 10 километрах юго-западнее Бахмута.

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