Бои на Бахмутском направлении: воины ВСУ рассказали, каким оружием сдерживают оккупантов

Украинские защитники продолжают защищать Украину в Бахмутском направлении. Для этого воины ВСУ используют разные типы вооружения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

Украинский военный "Купол" говорит, что воюет с ПЗРК Stinger. Им он сбивает ракеты, самолеты и вертолеты. "Куполу" 23 года. Свой позывный Владислав получил – потому, что прикрывает пехоту на переднем крае. На фронте он с самого начала полномасштабного вторжения. До этого на Донбассе проходил контрактную службу.

Пограничники краматорского отряда держат оборону транспортных развязок и дорог, по которым в любой момент может двинуть вражеская бронетехника. Ее они сдерживают с ПТРК "Фагот".

30-летний Вячеслав на позывной "Шустрый" на Донбассе уже третью ротацию. Он минометчик. Следить за врагом его отряду помогают аэроразведчики, передающие картинку укрепрайонов российских войск в реальном времени.

"Шустрый"

Именно "Шустрый" оперативно уничтожает окупантов во время штурмов. Также минометчики не дают россиянам возможности обустраивать огневые позиции и подвозить провизию на передний край.

ВСУ уничтожают оккупантов 120-мм осколочными минами, которые Украине передали европейские партнеры. Такие мины имеют реактивный заряд, позволяющий поражать враждебные цели на несколько километров дальше обычного.

Бахмутское направление

"Артиллерийская канонада с обеих сторон на Бахмутском направлении не прекращается ни на мгновение. В то же время бойцы этот день называют спокойным, потому что враг не шел на штурм, а притаился и ведет разведку. А это значит, что нашим бойцам нужно быть бдительными в ближайшие дни", – говорит корреспондентка ТСН Маргарита Потапова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российские зеки роют окопы под Бахмутом! ВСУ это видят и бьют из "Стингера"!

Напомним, сколько техники и оккупантов потеряла Россия в Авдеевке.

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