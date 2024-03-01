Бои на Бахмутском направлении: воины ВСУ рассказали об оружии, которое сжигает технику оккупантов (фото, видео)

Воины ВСУ ликвидируют окупантов из дронов.
Рота ударных беспилотных авиационных комплектов 30-й бригады прицельно уничтожает вражескую пехоту и сжигает российскую технику к северу от Бахмута. С помощью многократных бомберов бойцы обходят плотный вражеский РЭБ и удачно отбивают вражеские штурмы благодаря самодельным сбросам.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.
Воины ВСУ сами готовят сбросы для дронов
Современная война это новые вызовы и новые задачи. Дантист и экономист в мирной жизни теперь мастерят взрывные устройства под каждую отдельную цель.
"Это в народе называются "миньоны", а по сути гранаты под гранатомет. Мы переделываем их под сбросы, чтобы можно было делать сбросы с "Мавика", - говорят воины ВСУ.
Оккупанты на севере от Бахмута стоят в обороне, но время от времени пытаются штурмовать наши позиции. Украинские бойцы проводят разведку боем и пилоты ударных БПЛА прикрывают их с неба.
Как воины ВСУ уничтожают вражескую технику
Боец с позывным "Терен" накануне уничтожил российский наблюдательный комплекс с тепловизионным и радиолокационным радаром "Муром", стоимостью почти двести тысяч долларов. Также таким образом военные засекают ротацию оккупантов и ликвидируют их.
"Гранатомет стреляет этими боеприпасами очередями и он для поражения одной цели использует гораздо больше боекомплекта, чем мы используем для поражения той же цели. То есть мы рационально применяем эти боеприпасы", - говорит "Терен".
На счету бойцов роты ударных БПЛА 30-й бригады десятки единиц сожженной вражеской техники и сотни уничтоженных оккупантов. Благодаря их умелым действиям оккупанты на севере от Бахмута не могут наращивать силы для дальнейших штурмов. Подлетали близко к вражеским позициям и прицельно бить по врагу - этот риск оправдан, говорят бойцы.
Приобщиться к уничтожению российского врага, армия которого точно не сильная, но длинная, может каждый.
На экране QR-код с реквизитами на сбор для нужд РУБпАК 30 бригады. Тогда бойцам в мастерской будет из чего изготавливать боеприпасы, а пилоту дрона с позывным "Терен", который с 2014 года на службе будет чем бить оккупантов.
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Напомним, в Воздушных силах раскрыли, как удалось уничтожить 13 российских самолетов за месяц.
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