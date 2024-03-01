Бои на Бахмутском направлении: воины ВСУ рассказали об оружии, которое сжигает технику оккупантов (фото, видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплектов 30-й бригады прицельно уничтожает вражескую пехоту и сжигает российскую технику к северу от Бахмута. С помощью многократных бомберов бойцы обходят плотный вражеский РЭБ и удачно отбивают вражеские штурмы благодаря самодельным сбросам.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

Воины ВСУ сами готовят сбросы для дронов

Современная война это новые вызовы и новые задачи. Дантист и экономист в мирной жизни теперь мастерят взрывные устройства под каждую отдельную цель.

"Это в народе называются "миньоны", а по сути гранаты под гранатомет. Мы переделываем их под сбросы, чтобы можно было делать сбросы с "Мавика", - говорят воины ВСУ.

Оккупанты на севере от Бахмута стоят в обороне, но время от времени пытаются штурмовать наши позиции. Украинские бойцы проводят разведку боем и пилоты ударных БПЛА прикрывают их с неба.

Поражение вражеской техники

Как воины ВСУ уничтожают вражескую технику

Боец с позывным "Терен" накануне уничтожил российский наблюдательный комплекс с тепловизионным и радиолокационным радаром "Муром", стоимостью почти двести тысяч долларов. Также таким образом военные засекают ротацию оккупантов и ликвидируют их.

"Гранатомет стреляет этими боеприпасами очередями и он для поражения одной цели использует гораздо больше боекомплекта, чем мы используем для поражения той же цели. То есть мы рационально применяем эти боеприпасы", - говорит "Терен".

На счету бойцов роты ударных БПЛА 30-й бригады десятки единиц сожженной вражеской техники и сотни уничтоженных оккупантов. Благодаря их умелым действиям оккупанты на севере от Бахмута не могут наращивать силы для дальнейших штурмов. Подлетали близко к вражеским позициям и прицельно бить по врагу - этот риск оправдан, говорят бойцы.

Приобщиться к уничтожению российского врага, армия которого точно не сильная, но длинная, может каждый.

На экране QR-код с реквизитами на сбор для нужд РУБпАК 30 бригады. Тогда бойцам в мастерской будет из чего изготавливать боеприпасы, а пилоту дрона с позывным "Терен", который с 2014 года на службе будет чем бить оккупантов.

QR-код для сбора средств

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 18:00 за 1 марта 2024 года | Новости Украины

Напомним, в Воздушных силах раскрыли, как удалось уничтожить 13 российских самолетов за месяц.

Читайте также: