Бои на Донетчине – это и есть то большое наступление России: защитник оценил силы врага и Украины

Чтобы уничтожать российскую "большую орду", нужно, чтобы у украинских военных были в достаточном количестве силы и средства, подчеркнул боец "Киянин".

Нынешние бои в Донетчине – это и есть то большое российское наступление, о котором заявляла власть и разведка. Россия насобирала много мобилизованных, и, чтобы их ликвидировать, необходимо достаточное количество боекомплекта.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал боец отдельного пехотного 204 батальона терробороны с позывным "Киянин".

Украинский защитник оценил российские силы в контексте этого нового большого наступления, отметив, что "это большая орда".

"Здесь есть несколько аспектов: и немного потерянное время, и неправильное информирование общества относительно того состояния дел, которые были на самом деле. То, что у нас были успешные контрнаступательные операции благодаря мужеству наших воинов и гения, командующего Вооруженными силами Залужного — это один аспект. Но это и сыграло такую головокружительную роль: что там "чмобики", бьем, побьем. А россияне тем временем набрали несколько волн мобилизации, на полигонах муштровали орду, и сейчас вытащили из складов — хорошая она или плохая — бронетехнику, набили этими резервистами. На самом деле это большая орда и каждое из них идет и будет убивать, и каждого из них нужно утилизировать. Чтобы их уничтожать, нужны силы и средства, чтобы были в достаточном количестве. Даже те Вооруженные силы, которые у нас есть, они выполняют положеные на себя задачи, но нужно очень много боекомплекта, потому что очень большой расход", — объяснил "Киянин".

Он также подтвердил, что нынешние бои на Донетчине – это и есть то самое новое большое наступление оккупантов.

"Это уже наступление, оно уже идет, и идет не один день. Общество думает, что это будет колоннами со всех сторон. Такого уже не будет, они ведь тоже учатся, тоже меняют тактику. Они сейчас сделали акцент – Бахмут-Соледар-Угледар", – сообщил боец.

Он снова подчеркнул, что для противостояния врагу украинским войскам необходимо достаточное количество боекомплекта.

"То, что они вводят в бой постоянно свежие резервы, все это надо перемолоть, перебить. Когда у нас есть достаточное количество боекомплекта, то это не так страшно. Когда на дальних подступах они выявляются, то и бронетехника, и штурмовые группы просто уничтожаются. Часть тех, кто до наших позиций подходит, добивается уже там стрелковым оружием, с РПГ и так далее", – пояснил украинский защитник.

Напомним, в украинской разведке предупредили об обострении на фронте, и что россияне в ближайшее время активизируют попытки захватить весь Донбасс, ведь у них есть задача осуществить это до марта. На сегодняшний день на территории Украины насчитывается до 300 тыс. российских оккупантов. В ГУР прогнозируют, что враг продолжит устраивать "мясные атаки" мобилизованными.

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