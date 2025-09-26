Бои на фронте: что на самом деле происходит на Запорожском направлении

Война в Украине / © Getty Images

В Запорожской области из-за большого количества вражеской пехоты и штурмов дронари постоянно на боевом дежурстве. Бывает когда противник наступает, задействуют по несколько десятков «птичек» только из одного экипажа чтобы остановить движение вражеской техники.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Холодное сентябрьское утро. Кажется поля и посадки уснули. Однако не противник.

«Был обнаружен вражеский автомобиль летим на доработку на уничтожение», — говорит военный.

Утро в полях для этих ребят начинается не с кофе, а с поиска оккупантов, которых обнаружили в посадке. Искать вражеское авто летит Захар. Парню 27 и до войны с армией дела не имел. Их работа это — боевое дежурство 24 на 7. Противник на Ореховском направлении активизировался. И постоянно пытается двигаться ближе к нашим позициям.

Желаемая цель это — вражеские пилоты. Чем больше их уничтожить, тем меньше будет страдать пехота и логистика. Из-за эффективности наших пилотов враг капризничает, потому что несет потери и ежедневно бросает на посадки авиабомбы и десятки дронов камикадзе.

На этом отрезке фронта у противника работают мощные средства радиолокационной борьбы. Они глушат сигналы наших дронов и с ними становится все труднее бороться.

Есть еще так называемые «шторы». Это когда вражеский РЭБ забирает нашу картинку и мы теряем управление. И такие «шторы» нашим пилотам приходится обходить и сегодня, чтобы найти и поразить цель.

«Меняем некоторые настройки на дроне под свой пульт, но в целом дроны приходят уже готовыми», — говорит военный 118 ОМБР «Инженер».

В утренней мгле на земле выныривает противник под антидроновим плащом. Пилот разворачивает дрона и в пике поражает пехотинца. А на базе к вылету уже готовится второй дрон еще один в воздухе ищет вражескую буханку. Этот конвейер не останавливается ни на минуту. Потому что от этих молодых еще совсем юных пилотов зависит жизнь пехоты на земле.

