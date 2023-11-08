Бои на Горловском направлении: что говорят воины ВСУ о ситуации на этом участке фронта

Из Торецкой громады Бахмутского района эвакуировали 97 детей из-за активных боевых действий. Горловское направление остается одним из самых горячих, поскольку оккупанты здесь используют артиллерию и дроны.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

Обстрелы Торецкая

На окраине Торецкой живут Галина Николаевна вместе с мужем. Это место россияне недавно обстреляли из "Градов". Супруги прятались в подвале, а когда вышли — увидели мертвым 43-летнего Александра. Он навещал маму и уже уехал, но когда начался обстрел — вернулся, чтобы спасти ее.

Окраины Торецкая

Торецкая громада почти каждый день страдает от обстрелов. Эхо боев на Горловском направлении хорошо слышно в самом городе.

Что говорят украинские военные

ТСН побывала на позициях воинов ВСУ на Горловскому направлению. Сюда можно попасть через простреленные поля. Окопы украинских военных залиты водой из-за постоянных дождей, что придает защитникам проблемы.

Окопы ВСУ залиты водой

Старший позиции Виктор недавно вернулся после ранения. Рядом разорвалась мина и ему осколками порубило лицо.

"Сюда в щеку выходит. И застряли здесь в костях, перелом челюсти был. Сказали врачи, что если они не мешают, то лучше не доставать. Потому что там много нервных окончаний, а так их там не много – 8 штучек", — говорит Виктор.

Его главная задача здесь наблюдать за противником и не дать продвинуться вперед. К позициям российских войск менее 500 метров.

Виктор оттирает свой пулемет, нахваливает его, но все равно вспоминает дом и говорит, что очень скучает по жене.

Украинский защитник

Командир взвода 24 ОМБр имени короля Даниила "Бетмет" в гражданской жизни хореограф. Когда пришла повестка, он без колебаний пошел защищать страну.

Во время разговора корреспондентки ТСН с военными слышен вражеский дрон. Несмотря на то, что над головой все время что-то летает – бойцы эту ситуацию называют относительно спокойной

Командир роты "Джимми" говорит, звуки взрывов, которые раздаются вокруг – это артиллерийские дуэли. С левого и правого флангов.

Задача воинов здесь – держать оборону. Штурмовать эти позиции противник сейчас не берется. Наши воины здесь держат высоту.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Ад войны Горловского направления! Враг выслеживает дронами и варит артиллерией!

Напомним, в Харьковской области оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов.

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