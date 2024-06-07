Бои на Харьковщине: воины рассказали о новой тактике окупантов есть ли у защитников Украины снаряды

Оккупанты и дальше двигаются на Харьковщину.

Бои за Волчанск Харьковской области продолжаются. Российская оккупационная армия хочет захватить украинский город и продвинуться дальше. Украинские защитники противостоят армии страны-агрессора.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Как ВСУ уничтожают вражескую технику

Украинские пограничники уничтожают вражескую технику и окупантов. Работать им приходится практически непрерывно из-за российских атак.

Уничтожают вражескую технику и пехоту как на территории Украины, так и у государственной границы с РФ.

"Я еще не видел от нашей стороны сколько выстрелов и обстрелов", — говорит "Яр", пилот FPV дрона пограничной комендатуры быстрого реагирования Шквал ГПСУ.

Украинские защитники

Но чаще всего теперь признаются украинские пограничники, пытаются вычислять и избивать оккупантов еще на вражеской земле.

"Прямой контакт, просто попасть в здание – это одно дело. А когда мы работаем по лесистой местности с большой маскировкой – это другое дело", – говорит Илья, командир группы БПЛА пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" ГПСУ.

Какова была тактика России

В рашистских штабах, очевидно рассчитывали, что плотные леса по обе стороны границы, к северу от Харькова и обильная «зеленка» в мае, станут для их штурмовиков дополнительной защитой во время наступления. И это - действительно, усложняет жизнь нашей воздушной разведке, признает командир украинского пограничного подразделения беспилотных комплексов. Но московиты просчитались, утверждает Илья, когда - почему-то решили, что украинцы не будут охотиться на врага еще на его территории.

Вражеская техника

"Очень много пехоты в лесистой местности и ты просто ее накрываешь. Действительно, один-два таких, без прямого контакта, взрывы и потом наши глаза наблюдают: двухсотые, трехсотые, их выносят", — говорит Илья, командир группы БПЛА пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" ГНСУ.

Как изменилась тактика РФ

И большая часть попаданий по сосредоточению вражеской пехоты, по технике или тайниках врага - в рашиском пограничье, то дело рук именно операторов украинских ударных дронов. Поэтому оккупанты почти не применяют для штурмов тяжелую технику.

"Сейчас в основном - минометы, КАБы запускают. Ствольная артиллерия", - говорит защитник Украины.

Интенсивность вражеского артиллерийского огня, на участке северо-восточнее Харькова, также серьезно уменьшились.

В то же время, попытки оккупантов сунуться вперед: западнее Волчанска, в самом городе и к востоку от украинского пограничного райцентра - никуда не делись.

"Первые три-четыре дня, было уничтожено очень много врага. И они даже где-то там их не забрали. Но, мы сейчас видим тенденцию для нас негативную - по обученности, за этот короткий период. Они подогнали инструкторов, которые у них были в учебном центре за Белгородом", - говорит Илья, командир группы БПЛА пограничной комендатуры быстрого реагирования „Шквал“ ГПСУ.

Пограничники «Шквала» уверены: по крайней мере, в краткосрочной перспективе, от попыток атаковать на Харьковщине, московиты не откажутся. В то же время, количество уничтоженной в Волчанске, русни - на каждую следующую группу вражеских штурмовиков, утверждает "Яр" - точно производит нужное впечатление.

Харьковщина

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