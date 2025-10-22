Бои на Херсонщине: военные рассказали, почему там ситуация стала сложнее

Война в Украине / © ТСН

На Херсонщине все сложнее выявлять врага из-за маскировки и больших территорий.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

На Херсонщине ударные беспилотники работают по оккупантам вечером и ночью.

«Мы едем по дорогам, полям, посадками, что в этой темноте уже и не поймешь, где именно ты есть. Это правобережье и задача экипажа, который мы сопровождаем — ударить по позициям врага на левом берегу Днепра. В этом подразделении 3 ребят из четырех, которые использовали схему перевода из-за самовольного оставления части, чтобы перевестись из пехоты в пилоты», — говорит Наталья Нагорная.

Боец «Математик» добровольно пришел на контракт 2,5 года назад. Полгода лечился после ранения. Он рассказал, чтобы стать пилотом дрона, пришлось идти в СЗЧ. Боец Эдик за войну имел уже несколько ранений. Он воевал под Бахмутом и на Запорожском направлении — с начала широкомасштабного вторжения, из армии уходить не хотел, но выдерживать пехотные бои здоровье уже не позволяло.

Командир убеждает — в их батальоне беспилотных систем не имеют оговорок, что в какой-то момент эти ребята не выдержали нагрузки пехотной службы.



«Для нас СЗЧ — это не черная метка, на предыдущем месте службы, может отношение было плохое, не нравилось, разное бывает, если человек возвращается, то это не пропащий военнослужащий, человек хочет реализовать потенциал», — говорит он.

В экипаж 426 отдельного батальона беспилотных систем боец Александр пришел добровольно — через рекрутинговый центр — говорит, от ТЦК не прятался, но хотел сам решить кем быть в армии.

Командир хвалит — ребята быстро научились. Здесь служба не стала безопасной — враг тоже выискивает, откуда стартуют ударные беспилотники. Охота на оккупантов у военных продолжается до утра.

