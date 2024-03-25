Бои на Лиманском направлении: какая там ситуация и что говорят защитники Украины (фото, видео)

В Донецкой области вражеские штурмы сдерживают воины гвардейской бригады "Буревій". Завтра годовщина со дня создания Национальной гвардии. Большинство бойцов сейчас защищают нашу страну на всех горячих точках фронта.

Об этом говорится в эксклюзивном репортаже Маргариты Потаповой с передовой.

На Лиманском направлении оккупанты давят со стороны населенного пункта Терны. Они пытаются продвигаться Серебрянским лесничеством.

На передовую корреспонденты ТСН едут еще в сумерках. Добраться огневых позиций в здешних Серебрянских лесах можно только на гусеничной технике.

Бойцы Нацгвардии на фронте

"Пока водитель с позывным "Угроза" маневрирует между минных заграждений и заболоченных кратеров от авиабомб ребята на броне всматриваются в небо, чтобы вовремя реагировать на вражеские беспилотники в небе. Но этим утром нам везет добраться до переднего края без происшествий - над нами пролетают клинья птиц, которые возвращаются из теплых краев и рядом поднимается пара аистов, услышав грохот нашей брони", - говорит корреспондент ТСН.

Кроме неба опасность подстерегает под ногами. Российские войска сбрасывают сюда бомбы с кассетными боеприпасами, которые накрывают территорию в несколько футбольных полей. От любого движения эти маленькие светлые шарики могут сдетонировать, а их здесь разбросаны тысячи.

Бомбы с кассетными боеприпасами

Украинские защитники на передовой всего лишь в нескольких километрах от окупантов. Они здесь накрывают захватчиков огнем, если те сдвигают на штурм.

После этого следует немедленно покинуть огневые позиции, поскольку захватчики могут начать обстрел.

Боец бригады "Буревий" 37-летний Александр добровольцем служит с начала полномасштабного вторжения россиян и точно знает, почему он здесь.

"Думаем о том, чтобы это все скорее закончилось, чтобы скорее наступил мир в нашей стране и снова могли ее отстроить и жить, как и до войны. Или еще лучше", – говорит он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 за 25 марта 2024 года | Полный выпуск новостей

Напомним, Зеленский эмоционально отреагировал на ракетный удар по Киеву и обратился к партнерам.

Читайте также: