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Бои на Лиманском направлении: воины ВСУ рассказали шокирующую историю о гражданских на линии фронта

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Бои на Лиманском направлении: воины ВСУ рассказали шокирующую историю о гражданских на линии фронта

Военные с помощью дронов охотятся на окупантов

Военные рассказали, что происходит на линии фронта.

На Лиманском отрезке фронта россияне ежесуточно атакуют позиции украинских защитников вдоль восточного берега реки Черный Жеребец. Самые ожесточенные стрелковые бои вспыхивают в районе Тернов. В разбитом селе до сих пор остаются гражданские. В то же время решающим фактором в боевых противостояниях становятся ударные беспилотники.

За работой экипажа FPV-дронов 67-й механизированной бригады наблюдала съемочная группа ТСН. Во время сюжета на экране будет QR-код. Это сбор на закупку двух станций РЭБов и комплектации для дронов. Это вещи, которые защищают наших воинов и помогают уничтожать окупантов.

Дрон / ©
Дрон

Военный "Кабан" рассказывает, что снаряжает FPV-дроны для работы по оккупантам.

"Готовим борт к вылету! Никогда в жизни не думал, что буду заниматься таким делом", — говорит военный.

"Кабан"

"Cова", командир взвода ударных БПЛА 67 ОМБр, рассказывает, что применяют ударные против техники и окупантов.

Военной чуть больше 20 лет. Раньше в Хмельницкой области она шила брюки с рубашками и уже почти год, как в армии. Половину этого срока летает! По много раз ежесуточно.

"Тысячи еще нет, но сотня уже должна быть", — говорит "Фиолет", пилот ударных БПЛА 67 ОМБр.

"Фиолет"

Она рассказывает, что оккупанты активно наступают на Терны, а потому нужно отбиваться.

В разбитых Тернах, говорят дроноводы 67-й бригады, до сих пор остаются гражданские.

Воины, наблюдающие такую картину, когда в разрушенных Тернах, гражданские жители просто ходят по улицам.

"Вот сейчас человек идет прямо в направлении линии боевого столкновения ну и откровенно говоря, не понятно, что до сих пор, гражданские делают в этом, полностью разрушенном поселке. Выжить, прямо на линии огня, шансов почти нет. А потому посреди села можно увидеть тела гражданских ", – говорится в сюжете ТСН.

Оккупанты наступают, пользуясь своим количественным преимуществом. Именно на Терны, говорит командир взвода ударных дронов 67-й механизированной, московиты сейчас направляют в секторе, большинство своих штурмовых групп.

"Не было еще наверняка дня, за последние недели три, чтобы не штурмовали. Они заходят штурмовой группой, 5-6 человек, 2-3 закрепятся и так по чуть-чуть, по чуть-чуть продвигаются. Ну, в среднем, как минимум половина их группы 200-300 всегда! Но, половина закрепляется", — говорит Cова, командир взвода ударных БПЛА 67 ОМБр.

Фиолет уверяет: для нее нет разницы, выискивать и бить московитов днем или темной порой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:   ТСН НОВОСТИ за 4 ноября 2024 года | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

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