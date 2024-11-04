Бои на Лиманском направлении: воины ВСУ рассказали шокирующую историю о гражданских на линии фронта

На Лиманском отрезке фронта россияне ежесуточно атакуют позиции украинских защитников вдоль восточного берега реки Черный Жеребец. Самые ожесточенные стрелковые бои вспыхивают в районе Тернов. В разбитом селе до сих пор остаются гражданские. В то же время решающим фактором в боевых противостояниях становятся ударные беспилотники.

За работой экипажа FPV-дронов 67-й механизированной бригады наблюдала съемочная группа ТСН. Во время сюжета на экране будет QR-код. Это сбор на закупку двух станций РЭБов и комплектации для дронов. Это вещи, которые защищают наших воинов и помогают уничтожать окупантов.

Дрон

Военный "Кабан" рассказывает, что снаряжает FPV-дроны для работы по оккупантам.

"Готовим борт к вылету! Никогда в жизни не думал, что буду заниматься таким делом", — говорит военный.

"Кабан"

"Cова", командир взвода ударных БПЛА 67 ОМБр, рассказывает, что применяют ударные против техники и окупантов.

Военной чуть больше 20 лет. Раньше в Хмельницкой области она шила брюки с рубашками и уже почти год, как в армии. Половину этого срока летает! По много раз ежесуточно.

"Тысячи еще нет, но сотня уже должна быть", — говорит "Фиолет", пилот ударных БПЛА 67 ОМБр.

"Фиолет"

Она рассказывает, что оккупанты активно наступают на Терны, а потому нужно отбиваться.

В разбитых Тернах, говорят дроноводы 67-й бригады, до сих пор остаются гражданские.

Воины, наблюдающие такую картину, когда в разрушенных Тернах, гражданские жители просто ходят по улицам.

"Вот сейчас человек идет прямо в направлении линии боевого столкновения ну и откровенно говоря, не понятно, что до сих пор, гражданские делают в этом, полностью разрушенном поселке. Выжить, прямо на линии огня, шансов почти нет. А потому посреди села можно увидеть тела гражданских ", – говорится в сюжете ТСН.

Оккупанты наступают, пользуясь своим количественным преимуществом. Именно на Терны, говорит командир взвода ударных дронов 67-й механизированной, московиты сейчас направляют в секторе, большинство своих штурмовых групп.

"Не было еще наверняка дня, за последние недели три, чтобы не штурмовали. Они заходят штурмовой группой, 5-6 человек, 2-3 закрепятся и так по чуть-чуть, по чуть-чуть продвигаются. Ну, в среднем, как минимум половина их группы 200-300 всегда! Но, половина закрепляется", — говорит Cова, командир взвода ударных БПЛА 67 ОМБр.

Фиолет уверяет: для нее нет разницы, выискивать и бить московитов днем или темной порой.

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