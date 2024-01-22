Бои на Луганщине: военные рассказали о тактике оккупантов и постоянных обстрелах (фото, видео)

В юго-западной части Серебрянского лесничества круглые сутки раздаются мощные взрывы. Оккупанты не прекращают атак, стремясь любой ценой вытеснить украинских защитников за пределы двух самых восточных областей. Этот сложный участок фронта держат воины "Хартии" совместно с собратьями, которые не дают оккупантам продвинуться вглубь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Луганской области происходят интенсивные бои

В Серебрянском лесу сосредоточены бронетранспортеры, танки и большое количество артиллерии. Здесь украинская военная техника работает по враждебной. Враг же не перестает наступать пехотой и стрелять из своих пушек, танков и атаковать с неба.



"Если брать до Нового года и после Нового года, то я бы сказал, что у них интенсивность – немножко поднялась. Наращивают эту интенсивность", — говорит командир артиллерийской батареи 13 БрОП НГУ "Хартия" "Адвокат".

Воин в Луганской области

Самые интенсивные штурмы на Лиманском направлении проходят сейчас в направлении Тернов, Ямполевки и Торского.

Оккупанты обстреливают ВСУ по всем видам оружия

В сторону Ямполя, Дроновки, Серебрянки и по западной части самого лесничества, где сейчас проходит линия боевого столкновения в сторону защитников Украины, летят тяжелые артиллерийские снаряды и ежесуточно коррегированные авиационные бомбы.

"У нас бывает так, что за день по 12-14 прилетов КАБов. И, морально, это немного – неприятно", — говорит командир 13 БрОП НГУ "Хартия" "Тимур".



Комбриг признает: сейчас бороться с московитскими авиационными бомбами очень сложно. Но в "Хартии", признается – прямо на передовой, уже экспериментируют с противодействием. Вместо этого, по наземным целям, его воины, пытаются работать на опережение.

Бои в Серебрянском лесничестве

ВСУ уничтожают оккупантов

Упражнение по наведению, корректировке, стрельбе и быстрому сворачиванию пушки и маскировки они выполняют по много раз – и днем, и темной порой.

"Нам приходится работать и днем и ночью. У нас нет четкого понятия, когда будет эта свободная минута", — говорит номер обслуги пушки 13 БрОП НГУ "Хартия" "Кабан".

"Кабану" всего 21 год, он от 18 лет в армии. В артиллерийском расчете его задача – как можно быстрее зарядить пушку, тяжелым, 122-миллиметровым снарядом. Вдвое старше своего заряжающего командир расчета уверяет: что чаще снаряды летят в сторону оккупантов свободного времени, стремительно увеличивается.

Военные говорят, что за один день удалось уничтожить блиндаж и боеприпасы российских оккупантов. Они отмечают, что хотели бы больше возможностей эффективно уничтожать захватчиков, чтобы приблизить победу.

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Напомним, полковнику ВСУ грозит тюрьма за хищение государственных средств.

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