Бои на Ореховском направлении: военные ВСУ рассказали о тактике оккупантов

На Ореховском направлении танкисты работают над ликвидацией оккупантов и уничтожением вражеских блиндажей. Противник завел свежие уже с боевым опытом подразделения. Оккупанты по одному пытаются подойти к нашим позициям и корректировать огонь или накапливать количественно чтобы идти на штурм на нашу пехоту. Поэтому танкисты работают на опережение спасая жизнь нашей пизоти.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Дни, недели, а то и месяцы простым пехотинцам приходится проживать на «нуле» с ежедневными штурмами и под обстрелами. Труднее всего зайти и выйти.

"Это самое сложное. У нас дистанции не короткие, сбросы дроны и постоянно 300 или 200 при заходе и выходе. Когда ты на месте ты уже владеешь ситуацией", - говорит военный 65 ОМБР „Фартовый“.

"Фортовый"

Противник преобладает в численности - поэтому бойцам приходится постоянно быть с оружием и без сна в прицеле смерти. На фронте танкисты помогают нашей пехоте. Каждый выезд экипажа это - риск. Большая мишень для вражеской арты и дронов. А еще и шум от гусениц. Подойти незамеченным к вражеским позициям почти невозможно.

Осколочно-фугасные снаряды летят в темноту. Есть попадания. Корректировщик подтвердил. Снайперами на панцернике стали не профессиональные военные, а бывшие гражданские.

Дроны охотятся за панцерниками. Особенно за этим призраком который постоянно уничтожает прицельно оккупантов. Панцерникам все труднее становится добраться до позиций - враг активно охотится на танки с неба и с земли, минирует все дороги. Однако приказ есть приказ, особенно когда наша пехота в осаде.

Украинский танк

Этот экипаж три танкиста и пес. Дружка взяли два года назад щенком. С тех пор он с ребятами. Дружок стал талисманом экипажа. Если пес спокоен перед выездом, то и ребята не нервничают, потому что знают, что все буду хорошо.

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Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что кафиры готовятся захватить Торецк.

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