Бои на Покровско-Мирноградском направлении: воины откровенно рассказали о ситуации

Война в Украине / © ТСН

Реклама

В Покровско-Мирноградском секторе фронта фиксируется активизация вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются незамеченными пройти сквозь украинскую линию обороны, пользуясь плотным туманом. Чтобы не дать врагу выполнить задуманное, за ними круглосуточно охотятся наши дронари.

Однако, иногда врагу удается просочиться вперед, и тогда экипажи украинских беспилотников 20-й бригады оперативного назначения Нацгвардии «Любарт» вынуждены брать в руки автоматы.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

Реклама

Во время сюжета вы видели QR-код. Это сбор для 20-й бригады «Любарт» 1-го корпуса НГУ «Азов» на стаю НРК (наземные роботизированные комплексы).

QR-код — это сбор / © ТСН

Что происходит на Покровско-Мирноградском направлении

Около двадцати километров к северу от Покровска с Мирноградом превратились в крайне негостеприимную землю. Вокруг круглосуточно раздаются взрывы, а в небе слышно жужжание десятков вражеских дронов.

Местных людей здесь почти не осталось, хотя единичные случаи все же случаются, рассказывают бойцы.

Украинские воины не просто выживают, но и круглосуточно сдерживают оккупантов.

Реклама

«Интенсивность такая, что они идут каждый день — понемногу. Иногда, у них получается просачиваться в населенный пункт, там идут сейчас уличные бои», — говорит «Мемфис», командир позиции ударных БПЛА 20 БрОП НГУ «Любарт»

Круглосуточные вылеты и логистика

«Мемфис», «Фокс», «Ежик» и «Рысь» — это экипаж тяжелого бомбера 20-й бригады Нацгвардии «Любарт». Они летают в сторону Покровска круглосуточно, работая преимущественно по зданиям, блиндажам и личному составу.

Чтобы противодействовать попыткам московитов перерезать логистику, экипаж «Мемфиса» выполняет немало рейсов в направлении передовой как почтальоны, доставляя припасы пехоте.

Туман на руку врагу и противодействие РЭБ

Враг очень активно применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а в последние дни работу еще больше усложняют плотные туманы.

Реклама

Оператор «Рысь» отвечает за направление дронов к точкам, и отмечает, что РЭБ усложняет работу.

Когда вражеские диверсионные группы, которые теперь преимущественно атакуют украинские позиции, используют туман для прикрытия, экипажи бомберов «Любарта» работают еще и как минеры, устанавливая дистанционные минные поля, чтобы заблокировать пути продвижения.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 15:00 новости 1 декабря. НАЖИВО с места ПРИЛЕТА в ДНЕПРЕ! О чем договорились в США