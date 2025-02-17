Бои на Покровском направлении: медики откровенно рассказали о ранениях военных

В стабилизационном пункте видно, как горяча война.

Но с каждым разом эвакуация раненых с поля боя усложняется. Появление FPV-дронов заставляет все дальше переносить точки сбора раненых с линии фронта. Придумывать новые методы вывоза: то ли на багги, то ли наземными дронами. И все чаще спасение жизни зависит от умений самого воина оказать себе неотложную помощь, говорят медики.

Об этом говорится в сюжете специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

В стабилизационном пункте под Покровском у медиков много работы. Воин Богдан из экипажа бронегруппы 32 механизированной бригады. Их было четверо и их задачей было забрать ранее подбитую врагом другую боевую машину. Но от вражеского дрона не спас ни ночной выезд, ни РЭБ на броне и сама броня тоже не справилась.

Экипажу повезло - тяжелых раненых не было. Выйти из-под зоны обстрела в темноте Богдану с побратимами помог наш ночной беспилотник, который довел их до окопов пехотинцев. И уже там они полсуток ждать эвакуации. У Влада видимых ранений нет. Но травма коварная - это контузия. И больше переживает за собрата и жалеет, что задача бойцы так и не выполнили.

Спасение раненого в стабпункте

Пока журналисты разговаривали с Вадимом Богдану уже наложили противоожоговую повязку и забинтовали дырки от осколков. Обезболивающие позволяют Богдану даже шутить. Богдан говорит, что служит по контракту уже 8 лет и это его первое серьезное ранение. Поэтому надо еще решиться и позвонить родным.

Первая помощь и подготовка к дальнейшей эвакуации - стабпункт свою задачу выполнил. Во дворе бойцов ждет машина, чтобы отвезти в госпиталь. Ночная смена продолжается. Здесь невозможно предугадать, чем она завершится. Ведь это Покровское направление, где бои и штурмы каждый день. Но из-за дронов добраться до любого стабпункта становится все сложнее и чтобы вывезти с позиции бойца, иногда приходится ждать и по несколько суток. Итак, медики отмечают: медицинская помощь сразу после ранения - дело самого бойца или собратьев, которые рядом.

"Кроме обучения надо думать и о личном составе и развивать роботозированные системы. Которые могут вывезти раненых. Надо бронированный транспорт", - говорит начальник стабилизационного пункта Евгений Колосов.

Под утро на стабпункт привозят еще одного бойца. Здесь контузия, которая произошла несколько дней назад и сейчас дает осложнения. Пару таблеток и трое суток покоя помогут воину, говорят медики. Ночь проходит спокойно, ведь трое раненых - это редкость на этом участке фронта под Покровском.

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