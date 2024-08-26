Бои на Покровском направлении: медики рассказали, какие травмы чаще всего получают военные на фронте

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Медики говорят, что имеют меньший поток раненых, чем это было, например, во время боев за Авдеевку.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Маленькая операционная на Покровском направлении. Здесь медики спасают раненых военных. Врач Андрей говорит, как к Покровску приближается фронт - они чувствуют по своей работе.

"Когда был период защиты Авдеевки, то было гораздо больше и непрерывно. Сейчас чувствуется, что волнами", - говорит он.

Операционная, в которой спасают военных

Тем временем бойца без сознания отправляют в стационарный госпиталь – его сопровождает команда благотворительного фонда МОАС, занимающегося эвакуацией раненых с горячих точек. Впереди не менее 5 часов в пути под наблюдением анестезиолога.

На эвакуационном маршруте есть передовые хирургические группы. Сюда раньше везли раненых с Покровского направления тоже – но фронт сдвинулся, теперь везти их на эту точку – задолго.

Линия фронта также приближается к Курахово. Здесь все очень похоже на другие прифронтовые места – сине-желтые флаги, портреты героев, пустые детские площадки. И где-то среди этого напоминания об обычной гражданской жизни – спрятанные полевые госпитали.

"В среднем к нам приходит 3-4 тяжелых. В основном – это осколочные травмы, контузии, шаровые ранения, взрывная травма", – говорит медик.

Врачи говорят — они делают все возможное, но многое зависит от самых раненых и их жажды жизни. А еще от того, правильно ли и вовремя надели турникет и как быстро успели эвакуировать.

Курахово

Анестезиолог Роман в этом направлении уже четвертый год. Хотя и признается, на самом деле мечтал оказаться в Антарктиде. Там, на станции Вернадского женщина, которую он любит – жена Иванна.

Медики говорят, что на фронте полагаются на свои силы, знания, нрав и готовность помочь друг другу. И все чего ждут – это на победу и на встречу с теми, кого любит.

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