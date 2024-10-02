Бои на Покровском направлении: воины ВСУ откровенно рассказали, что там происходит

На Покровском отрезке фронта в направлении районного центра украинские воины из 425-го отдельного штурмового батальона смогли выбить российских оккупантов из части поселка Николаевка. Врагу очень нужен контроль над этим участком, ведь он открывает путь в Мирноград и автодорогу Константиновка-Покровск.

Оккупанты бросили именно сюда, в северный сектор, сразу две мотострелковые бригады и подразделения танкового полка. Однако для большинства вражеских штурмовиков руины Николаевки стали последними, что они увидели в жизни.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.

"Агроном" рассказывает, что именно он вечером разбудил "Арчи", "Рудика", "Салюта". Ребята отправляются на передовую на Покровском направлении.

Военные ВСУ

Для каждого из группы "Агронома" и для него самого - это первый выход, на самый ноль.

"Некоторые населенные пункты переходят из рук в руки в сутки по несколько раз, то есть, даже такая ситуация есть. Здесь очень горячо и каждый ... смена обстановки, блин каждый час, короче - меняется все! И надо быть всегда на чеку", - говорит „Немо“, начальник батальонной аэроразведки 425 ОШБ „Скала“.

"Немо" руководит - всей воздушной разведкой „Скалы“ 425 отдельного штурмового батальона. Его пилоты круглосуточно следят за линией боевого соприкосновения и тщательно рассматривают до мелочей, оперативный тыл оккупантов.

Руины - один из поселков Покровского района. Именно через него проходит прямой путь на Мирноград. Воины штурмовой роты «Водолея», просто теперь именно там делают свою работу.

"Зачистка Николаевки! Она была захвачена, потом мы ее освободили. Это прямая дорога в Мирноград, поэтому мы зачищаем и удерживаем. Постоянно, почти, кацапы пробуют пройти! Поэтому, ребята, которые там находятся, они всегда на боевом дежурстве, они бдят в оба глаза", - говорит „Водолей“, командир штурмовой роты 425 ОШБ „Скала“.

Следить - непрерывно, есть чего, говорит начальник разведки 425-го штурмового. Ведь московиты бросили на северо-западное направление своего вклинения в сторону Покровска сразу две бригады и танковый полк.

"Сейчас работаем против 30-й и 35-й бригады. Еще есть танковый полк противника. Сейчас с 30-й бригады 9-ю роту они выпустили. Это у них уже крайняя! В Новогродовке, их полегло более четырехсот человек", - говорит „Боец“, начальник разведки 425 ОШБ „Скала“.

Телами уничтоженных московитов, утверждают украинские военные, просто завалены все фронтовые поселки, поля и лесополосы. Но московиты, признает «Водолей» - пока не заканчиваются.

Покровское направление

Четыре раза ранен, главный сержант штурмовой роты с доброжелательным позывным "Пух", этой ночью снаряжает группу новичков, на работу. Они должны пройти по группе штурмовиков "Скалы" и устоять на только что отвоеванной у врага территории.

Командир штурмовой роты уверяет: на каждом шагу пехотинцев будут сопровождать глаза. Броневик с названием "Казак" доставляет ребят прямо к линии боевого столкновения. На лобовом стекле есть последствия попадания FPV-дрона. Таких дронов здесь очень много и оккупанты постоянно запускают их по прифронтовым городам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 7:00 2 октября. Массированная атака Ирана на Израиль! Зачистка врага в Николаевке

Читайте также: