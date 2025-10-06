Бои на Сумщине: военные ВСУ откровенно рассказали, есть ли в регионе россияне

ВСУ остановили наступление оккупантов на Сумы / © ТСН.ua

Реклама

На Сумщине экипажи тяжелых бомберов 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск перешли на круглосуточный режим работы. Плотные леса с оврагами дают оккупантам возможность скрытно приближаться к передовым позициям наших защитников. И тогда, на помощь пехоте мчатся «Вампиры».

Добираться до стартовых позиций и менять экипажи на Сумщине — отдельное смертельно опасное испытание. Транспорт уничтожается или ломается. Поэтому нашим воинам очень нужны пикапы. QR-код на ваших экранах — сбор именно на пикап для них.

QR-код для сбора / © ТСН

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.

Реклама

Первейшая задача экипажей тяжелых бомбардировщиков — доставлять с максимально возможными точностью и меткостью, все что только способно останавливать врага.

71-я егерская украинских десантно-штурмовых войск зашла на Сумское направление в мае сразу после изнурительных боев в Донецкой области.

Отдыхали его экипажи, признается «Куратор», командир бригадной роты ударных беспилотных авиационных комплексов — считанные часы, по дороге на север. И как только добрались до переднего края — «Вампиры» егерей полетели останавливать оккупантов.

«Если говорить, какое количество противника было уничтожено в полосе ответственности нашей бригады, то это по сути, наверное, два полка мотострелковых, чисто уничтоженной пехоты. То есть, это только то, что подтверждено», — говорит «Куратор», командир РУБпАК 71 ОЕБр ДШВ ВСУ.

Реклама

Всю весну и лето рашисты вовсю шли на Сумы. На участок в северном украинском пограничье, между Степным и Миропольем, штаб вражеской группировки войск «Север» бросил почти 50 тысяч штурмовиков. В основном полки с батальонами элитной московитской морской пехоты и десантников — с огромным количеством техники. При безумной поддержке артиллерии с авиацией.

«Боксер» — пилот тяжелого бомбера 71-й егерской. Он вместе с собратьями и своими «Вампирами» уже на Сумщине уничтожили не один десяток российских штурмовиков и сожгли не одну вражескую бронемашину. Московиты, наверное, уже видели себя в областном центре и еще за четверть сотни километров до Сум егеря-десантники бок о бок с собратьями из других подразделений — оккупантов застопорили. Сейчас, говорят пилоты украинских бомберов, ситуация существенно изменилась.

Вражеской техники на Сумщине, по крайней мере в полосе обороны 71-й бригады, говорят наши воины, не было уже много недель подряд. Зато густые леса с оврагами, признают украинские военные, позволяют небольшим штурмовым группам врага подбираться к передовым позициям нашей пехоты.

Масштабное продвижение московитов на севере по состоянию на сейчас украинские воины затормозили. Но врага — на Сумщине, признают наши защитники, еще очень много.

Реклама

Зато нынешняя обильная «зеленка», говорит «Куратор», и на Сумщине, конечно — не через мгновение и не завтра, но вскоре — обязательно опадет и пилоты дронов именно этого и ждут.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Первый сброс — и БАХ!» Уничтожают вражеские ПОЛКИ! «Вампиры» изменили ход войны на Сумщине