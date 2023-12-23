Бои на восточной границе: как военные ВСУ держат оборону и строят фортификационные сооружения

По данным разведки Британии, Украина на протяжении последних недель мобилизовала усилия для усовершенствования полевых фортификационных сооружений. На днях президент Владимир Зеленский анонсировал возведение укрепрайонов от Донбасса до Волыни. Отдельные украинские подразделения, не дожидаясь команды сверху, уже построили целые подземные городки буквально в нескольких сотнях метров от врага.

В сюжете ТСН корреспондент Андрей Цаплиенко показал, как в таком укрепрайоне ведет бой бригада "Стальная граница". Если бы такие сооружения были заранее построены вокруг захвативших русские городов, у нас, вероятно, был бы шанс их удержать, считает спецкор.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бои на восточной границе, бойцы ГПСУ поднимают флаг в освободившемся селе

Пограничная полоса в Харьковской области превратилась в линию фронта с эшелонированной обороной. Командир подразделения бригады "Стальной границы" везет съемочную группу ТСН на передний край и дает краткие инструкции — что делать, если "прилетит" по машине.

"Это передний край. Дальше враг. И дальше государственная граница. Украинские пограничники не позволяют противнику закрепиться на линии границы. Украина сейчас контролирует свою границу только с помощью огневых средств", — рассказывает корреспондент ТСН.

Хотя на линии границы прямо сейчас нет украинских пограничников. Но и россиянам здесь уже невозможно закрепиться.

"Работаем круглосуточно. Постоянно, не теряем бдительности", — рассказывает снайпер бригады ГНСУ с позывным "Зелик".

Тихих дней здесь не бывает. Российская артиллерия бьет каждый день. Рядом с передовой только "прилетело" со стороны оккупантов. А перед тем россияне нанесли удар по пограничному селу Бударки. Прицельно били по дому местных, где жили одни из последних мирных жителей. Они чудом уцелели.

Артиллерия пограничной службы открывает так называемый "огонь на запрет".

Сергей, командир расчета пушки бригады "Стальной границы", объясняет, что такое работа на запрет.

"Только что произошел обстрел переднего края, и мы выполняем задание, чтобы не дать открыть огонь по нам".

Эта территория Харьковской области была освобождена осенью 2022 года. Но враг своими пушками не давал нашим воинам закрепиться в освобожденных Бударках. Лишь через год, когда у пограничников тоже появилась артиллерия, россияне утратили огневое преимущество.

И именно тогда разведка бригады "Стальной границы" смогла вернуть государственный флаг на самую высокую точку полуразрушенного села. Разведчик, поднявший сине-желтый флаг, боялся совсем не пули русского снайпера.

"Страшно, но не так страшно, как когда пять суток не выходил на связь с женой, и получил от жены тогда", — рассказывает с улыбкой Роман, офицер отдела разведки ПКШР бригады "Стальной границы".

Оккупанты превратили все подходы к границе в минные поля. Однако теперь мины – в безопасном виде нашли себе место в подземном арсенале украинцев.

Бойцы пограничной комендатуры построили мощный укрепрайон рядом с врагом. Под землей удалось скрыть даже бронетехнику.

Андрей Цаплиенко показал подземный городок пограничников и лабиринты.

"Дверь, как в квартире. За дверью баня, вижу, зона отдыха, баки с водой, умывальники, плитка на стенах. А тут что? А здесь сауна. Здесь безопасно. Здесь можно спрятаться во время обстрела. Но, главное, здесь в одном месте можно зайти под землю и выйти в другом, неожиданно для врага", – рассказывает журналист.

Так, пулеметчик по подземным ходам спокойно и уверенно может добраться до огневой точки и отправить пламенный привет в сторону вражеской ДРГ.

Командир пограничной комендатуры Виктор считает, что именно так сейчас должна выглядеть вся линия обороны украинцев.

"Видимо, надо пересматривать построение обороны. В том, что касается, в первую очередь, рубежей, на которых находятся силы и средства. Очень круто маскировать систему районов обороны. Все свободное время нужно направлять на усовершенствование обороны. На сегодняшний день успехом оборонного боя является фортификационные сооружения".

Но почему такие сооружения не построили вокруг Бахмута или Авдеевки, когда это позволяла сделать оперативная ситуация? На этот вопрос до сих пор не слышно ответа.

Напомним, эксперт рассказал о новых атаках Путина на Киев, когда ждать ударов и что может стать целью.

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