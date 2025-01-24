Бои на Запорожье: какие ранения у военных встречаются чаще всего на этом направлении

Военные рассказали, как спасают раненых на Запорожье и какие травмы случаются чаще всего. Что известно?

От действий санитаров медицинского пункта 65-й механизированной бригады на фронте зависят жизни и дальнейшие судьбы бойцов. Вовремя остановили кровотечение, правильно наложили турникет, быстро переправили раненого на операцию - как это важно, по своему опыту знают санитары медицинского пункта 65-й механизированной бригады. В своем автомобиле они преодолевают десятки километров, в дороге спасая побратимов. Заботятся и о животных вблизи линии фронта.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

После приезда с передовой санитарную группу 65 механизированной встречает компания щенков. "Штурмовая группа" - шутя, зовут их медики. Песики знают, что им привезли еду. И подыскивают новые дома - добавляют военные санитары.

Главная задача группы - спасение защитников. Обессиленных и раненых, из блиндажей их везут в медицинские стабпункты.

После этого ночного дежурства санитары Марина и Василий уставшие, но счастливые. Все потому, что обошлось без раненых. Впрочем, говорят, такая тишина - редкость.

"Главное, чтобы в рации было тихо, чтобы не вызвали нас, что есть раненые мы тогда понимаем, что у всех все хорошо. С этого месяца начиная были только осколочные ранения средней тяжести", - говорит водитель-санитар медицинского пункта 1 батальона 65 ОМБР Василий.

Василий

"Сегодня тихая ночь была, а в целом с осколочными ранениями. Если какие-то ранения, нам передают по рации и подвозят к нам, мы грузим в машину и по дороге к стабпункту оказываем помощь", - говорит санитарка медицинского пункта 1 батальона 65 ОМБР Марина.

В гражданской жизни 46-летняя Марина работала кассиром. Полномасштабное вторжение встретила в Ирпене Киевской области. Сначала была в местной теробороне, потом решила пойти в армию.

"А чего дома сидеть, ждать когда придут, как в Ирпене делали? Двери выбивали и расстреливали? А вообще то армия нравится. Первый раз когда был выезд, были ампутации конечностей, мне не страшно, здесь главное сделать работу без ошибок", - говорит военная.

Марина

За рулем медицинской машины - Василий. Показывает, как машина выглядит после горячих дежурств. Чтобы спасать бойцов еще в дороге, полки в авто забиты всем необходимым - это баллоны с кислородом, кровоостанавливающие, обезболивающие.

В медицинском пункте 65-й механизированной бригады несколько санитарных групп, которые дежурят вблизи передовой. Их работу с более безопасного расстояния координирует руководитель медпункта на псевдо «Док». Здесь осматривает пациентов, при необходимости направляет в медицинские учреждения.

"Мы видим всю область Запорожскую, где, кто наш военнослужащий, в какую больницу попал, что там ему назначили и так далее. Радует, когда мы действительно доставляем человека, быстро оказываем на своем этапе помощь и человек после лечения возвращается в подразделение", - говорит "Док".

Также здесь оснащают воинов аптечками и турникетами. Лекарств в медпункте, говорят, достаточно. А вот защитников не хватает, потому что уставшим воинам нужна подмога.

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Напомним, по данным ISW, российские войска продвинулись на фронте вблизи Торецкая и Покровска Донецкой области.

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