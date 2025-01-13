Бои на Запорожье: военные ВСУ откровенно рассказали, что происходит возле Роботино

Украинские военные рассказали, что действительно происходит вблизи Роботино и как там наступают российские оккупанты.

Украинские военные продолжают защищать Запорожскую область вблизи села Роботино.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

В блиндаж вблизи передовой съемочная группа ТСН отправляется, когда еще даже нет 5:00 утра. В одном из блиндажей работают аэроразведчики "Куба" и "Багира".

"Куба"

"За пределами блиндажа - сплошная темнота, опасная темнота. Эта территория была отбита у врага во время Запорожского контрнаступления. И вот утро. Хозяева блиндажа его называют ленивым. Все из-за погоды - туман и нет возможности летать. Так что есть возможность ненадолго выйти наружу и рассмотреться вокруг", - говорит Наталья Нагорная.

Где-то неподалеку в блиндажах еще пилоты 65-й бригады поднимают дроны, потому что враг точно захочет воспользоваться туманом, но дроны-"мавики" живут недолго. Однако как только небо немного рассветает, сразу становится шумно. В блиндаже от взрывных волн хлопают двери.

"Выпускают пакеты "Градов, на вечер из стволки. Все прилетает, арта, как говорится, прилетает - "грады". Как начинают крыть, то сыпется все на голову и полочки ходором ходят", - говорит "Куба“.

У "Багиры" на руке шеврон родной Донецкой области. Оператор сама родом из-под Покровска. В армию пришла делопроизводителем, потом выучилась на оператора дронов. "Куба" - командир взвода, но отпустил пилота в отпуск и подменяет.

"Багира"

"Я сам айтишник, работал в Европе, разные работы. Последнее - водитель грузовых авто", - говорит "Куба“.

Когда небо рассветает, есть возможность осмотреть село Роботино.

Воронки в Роботино

"Чего только не увидишь на этой территории. Все разнообразие сожженной техники. Воронки - от мелкой точки до котлованов. И погибшие рядом - и враги, и к сожалению, наши. И забрать оттуда возможности нет", - говорит Наталья Нагорная.

Картинка на дроне становится динамичной внезапно - мы в прямом эфире смотрим, как бойцы 65-й бригады берут пленного оккупанта.

ВСУ берут в плен оккупанта

Самым сложным в нашем визите под Роботино кажется выезд. Просто перед машиной, которая нас вывозит, взорвался фпв-дрон. Наш водитель в который раз за день делал свою опасную работу. За нашими окнами проносилися разбитые здания, уничтоженные села и городки, которые стали линией фронта.

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Напомним, сержант ошеломил высоким уровнем подготовки бойцов из КНДР.

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