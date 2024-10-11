Бои на Запорожском направлении: воины ВСУ откровенно рассказали о тактике оккупантов

На Запорожском направлении в районе Роботино враг пытается атаковать на мотоциклах и баге или в пешем порядке. Их уничтожают еще на подступах, но за убитыми штурмовиками уже идут другие. Сотни дронов над посадками и наших и враждебных изыскивают цель. В таких условиях работают наши пилоты, прикрывая пехоту, которая ежедневно вынуждена останавливать атаки врага.

Об этом идет речь в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Военному "Знахарю" 30 лет и он родом из Львовской области. Работал за границей, когда началась война, вернулся.

"На третий день войны был. Пока добрался — сразу пошел в воинство и пошел служить", — говорит военный 65 ОМБР ударных БПЛА "Ронины" "Знахарь".

Теперь он пилот одного из лучших подразделений "Ронины". Они трудятся малыми группами. Потому что это риск. За пилотами враг тоже охотится. Летают на разных дронах в разных погодных условиях. Ведь на кону жизни нашей пехоты когда снарядов не хватает — работу делают "Ронины". В приоритете – броня и артиллерия. Поэтому ее ищут придирчиво.

Дрон ВСУ

Военные говорят, что часто оккупанты их разыскивают и обстреливают. Они отмечают, что у россиян есть преимущество в вооружении.

"Фиксик" прошел все Роботино, был ранен и вернулся на фронт. Отныне его война в полях, а не в застройках, но и здесь опасность подстерегает бойцов с неба. На той стороне уже тоже опытные пилоты и дронов у них больше.

На Роботинском выступлении враг давит со всех сторон: с востока – с Новопрокоповки, с запада – со стороны Копанов и Нестерянки. Дойти до первой линии нашему личному составу очень тяжело.

Глаза в небе корректируют и нашу артиллерию.

Фото из Запорожского направления

"Сейчас по бронетехнике они не едут, продвигаются пешие группы то, что мы поражаем основное по минометам работаем", — говорит офицер-артиллерист "Иванович".

Арта разбивает броню, а пилоты добивают вражескую пехоту. Так было накануне. Когда штурмовики пытались проскочить на мотоциклах поближе к нашим позициям.

На одного пилота в смену может приходиться до 15-20 дронов. Всё зависит от интенсивности штурмовых действий. Как и на той стороне, вражеские пилоты охотятся чуть ли не за каждым нашим солдатом, используя по несколько дронов на одну душу.

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