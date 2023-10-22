Бои на Запорожском направлении: воины ВСУ показали отбитые позиции и рассказали о ситуации на "нуле"

Украинские подразделения на Токмакском направлении прошли за Роботино восточнее села и расширяют участок вклинения в первую позицию главной линии обороны врага северо-западнее Вербового. Пехотинцы 65-й механизированной бригады говорят, что это работа за пределами человеческих возможностей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

В Запорожском направлении на "нуле" крайне сложно

ТСН побывала на позициях разведчиков из 65-й механизированной бригады. В самом селе Роботино все разбито и разбомблено.

Военный "Черный" вывозит пехотинцев 65-й механизированной, туда, где сейчас, россияне стремятся вернуть утраченное. Он говорит, что оккупанты штурмуют наши позиции, а ВСУ дают захватчикам отпор.

Провожая "на ноль", каждую новую группу, командиры откровенно говорят: возвращение назад на сто процентов зависит, от слаженности - командных действий.

Уничтоженное Роботино

Оккупанты минуют окрестности Роботиного дистанционно

На Токмакском направлении постоянно летают российские беспилотники, а потому воины ВСУ здесь передвигаются в темноте. Защитники рассказывают, что с Роботино есть прямая дорога на Токмак, но оккупанты тоже хорошо подготовились к боям.

Также вокруг Роботино оккупанты постоянно дистанционно минируют местность. Поэтому наши воины должны здесь передвигаться крайне осторожно.

"Здесь дистанционное минирование. Они сыпят "лепестки" - мины, которые реагируют на движение", - говорит военнослужащий 65 ОМБр ВСУ "Кот".

Военный "Кот"

ТСН побывала там, где журналисты еще не были

Военные провели съемочную группу ТСН туда, куда журналисты еще не ходили. О приближении к цели извещает сожженная вражеская техника по обе стороны тропы и разрывы тяжелых мин и снарядов. Также здесь есть окопы окупантов.

Ситуация в Роботино

"Это была оккупированная территория. Ее только недавно отбили. Кровью и потом. Цена — очень большая. Роботине на данный момент подконтрольно Вооруженным силам Украины. А линия обороны уже за Роботиным", — говорит "Пиночет", военнослужащий 65 ОМБр ВСУ.

Именно эту линию украинской обороны каждый день, по несколько раз, пытаются штурмовать вражеские группы, которые оккупанты десантируют с бронемашин - просто вплотную к окопам наших воинов.

Тактика окупантов на Запорожском направлении

"Утром или на рассвете подъезжает по 8 человек, по 4 человека, малыми группами, пытаются отбить позиции. Ребята и стрельбой их там погасили, отогнали. И артиллерия по ним сработала", - говорит "Гризли", военнослужащий 65 ОМБр ВСУ

Военные говорят, что оккупанты очень боятся кассетных боеприпасов. Бронетехника россиян на открытую местность, преимущественно не выкатывается. Работает, рассказывают наши военные, преимущественно с дистанции или прикрывает высадку вражеских штурмовых групп.

Наши защитники говорят, что у них бывают очень сложные ночи и дни, когда россияне обстреливают позиции из всех видов оружия.

Украинские воины, которые вернулись с передовой под Новопрокоповкой говорят, что там было сложно, но позиции они удержали. К счастью, обошлось без потерь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинские воины давят на линию обороны россиян. Эксклюзивный репортаж из Роботиного

Напомним, воины ВСУ показали работу Leopard на фронте и рассказали, чем эта бронетехника лучше советской.

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