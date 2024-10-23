Бои на Запорожском направлении: воины ВСУ рассказали о ситуации на фронте

В Запорожском направлении враг имеет преимущество в снарядах и людях.

В Запорожской области наши артиллеристы работают круглосуточно. Если раньше целью пушкарей были танки и бронированная техника окупантов, то теперь они помогают пехоте отражать волны вражеских штурмов. Оккупанты суют малыми группами без конца-края. Потому артиллерия всегда на ногах.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Советской пушке, на которой воюют украинские защитники, почти 50 лет. Она старше всех бойцов на этой позиции. Ее называют "девочкой".

На Запорожском направлении враг имеет преимущество в снарядах и людях. Пешие малые группы постоянно пытаются приближаться к нашим укреплениям.

"Работаем почти каждый день, редко такое бывает, что нет работы", — говорит военный "Менеджер".

"Менеджер"

Стреляют и в день, и ночью, постоянно маскируют пушку, потому что в небе постоянно висят вражеские "Орланы", которые корректируют свою артиллерию, а затем посадки перепахивают тяжелыми калибрами в поисках нашей арты. Поэтому страх всегда присутствует даже у тех, кто воюет с 2022 года.

Артиллеристы пришли из гражданской жизни: кто-то был водителем, а кто-то менеджером по продажам, как Виталий.

Если физическая усталость со сном проходит, то психологическая засела где-то глубоко в телах этих солдат. Спасает коллектив он маленький и дружный в нем нет тем табу, поэтому ребята и держатся друг за друга в этих бесконечных полях, разрытых бомбами и минами.

Снаряд к пушкам

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вражеские ШТУРМЫ БЕЗ КОНЦА: как артиллерия спасает фронт. Эксклюзив из передовой!

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