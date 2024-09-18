Бои на Запорожском направлении: защитники Украины рассказали, какая там ситуация

На Запорожском направлении работают аэроразведчики 8-го отряда Государственной пограничной службы Украины. Благодаря своим "птичкам" воины узнают расположение вражеских формирований, хранилищ боеприпасов и техники - и атакуют их с филигранной точностью.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

Пограничники-аэроразведчики работают с безопасного расстояния. Чтобы дрон летал как можно дальше - устанавливают антенну. Чем выше она, тем лучше. Когда все оборудование настроено, запускают птичку в воздух.

Командир экипажа дронов - львовянин "Атей". Воин до начала полномасштабного вторжения проходил военную службу, дважды участвовал в АТО.

"Атей"

"Луганщина за это время, которое находился в АТО стала родной, у меня еще жена оттуда. Там я с ней познакомился, поэтому когда началась полномасштабная я пришел в военкомат добровольно", - говорит „Атей“.

Расположение живой силы врага, технику и склады с боеприпасами - все видят пограничники-пилоты.

"Наш объем работы очень большой, от корректировки фпви, минометов, артиллерии заканчивая авиацией сопровождения штурмов задачи разные", - говорит „Демон“.

Вспоминает "Атей" и одну из самых красивых и успешных миссий, в которой участвовал, - выявление склада вражеских противотанковых мин.

"Отработала артиллерия и сделали, как это между собой, мы называем, хотя не знаю, это очень некрасиво, мини Хиросима, то есть был очень хороший взрыв, который мы даже почувствовали сидя в окопе 5 километров от точки взрыва", - говорит „Атей“.

Пограничник, воюющий на Запорожском направлении

"Уничтожали и вражеские танки и командные пункты с помощью авиации, боевые бронированные машины", – говорит "Демон".

Так же как они на врага, тот тоже охотится за ними. Наши аэроразведчики – одна из главных целей оккупантов. Чтобы не попасть вражеский огонь, защитники постоянно меняют свои позиции.

Их работа, шутят ребята, похожа на рыбалку — надо запастись немалым терпением, охота может затянуться на десятки часов. На врага они охотятся ночью и днем. Говорят, от их глаз захватчикам не спрятаться.

Глаза украинской армии! "Птички" аэроразведчиков атакуют окупантов с филигранной точностью

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