Бои под Авдеевкой: воины ВСУ рассказали, какая там ситуация и продвинулись ли оккупанты (фото, видео)

Украинские подразделения сдерживали российские войска в западных окрестностях населенного пункта Ласточкино на Авдеевском направлении. Известно, что наши военные вышли из этого села.

Ближайшие села - Семеновка и Орловка тоже под постоянными обстрелами российской артиллерии. Вражеские пехотные штурмы на Авдеевском направлении сдерживают минометчики 110 бригады и бойцы спецподразделения "Омега", которые последними оставляли Авдеевский коксохим.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

Маленький поселок Семеновка на Авдеевском направлении сейчас под прицелом российской авиации и артиллерии. Оккупанты в трех километрах отсюда. Здесь нет ни одного уцелевшего здания.

Артиллерийское подразделение 110 бригады сдерживало российское нашествие в районе населенного пункта Ласточкино.

"Противник не оставляет попыток атаковать продвигаться на направлении двигаются штурмовыми группами по 10 человек. Также применяют БМП-1, пикапы. Все мы привлечены чтобы нанести мах противнику потерь на направлении не дать ему продвинуться вглубь", - говорит военный ВСУ "Арден".

Степное, Северное, Ласточкино - сюда россияне бросают живую силу, чтобы продвинуться вперед, не считаясь со своими потерями.

Боец минометного подразделения "Тайфун" - один из тех, кто видел изуродованный россиянами город перед выходом подразделений из Авдеевки. Он говорит, что Авдеевку оккупанты сравняли с землей.

Минометчики сейчас работают и днем и ночью, чтобы сдерживать продвижение врага на Авдеевском направлении. Российские войска управляемыми авиабомбами уничтожают близлежащие дома и прицельно бьют по дорогам Семеновки и Орловки.

Авдеевское направление

Бойцы спецподразделения "Омега", которые бок о бок с воинами 110 бригады защищали Авдеевку во время выхода из промзоны предприятия, чудом уцелели — вспоминает командир группы спецназовцев на позывной "Торн". Они выезжали мимо кратеров от КАБов и под обстрелами "Градов".

Авдеевское направление

По дороге, которую непрерывно обстреливали россияне, спецназовцы еще вытаскивали тяжелораненых собратьев из бригады терробороны.

Теперь подразделение собирает средства на восстановление поврежденных автомобилей и утраченного снаряжения, которое нужно им уже сейчас, чтобы сдерживать россиян на Авдеевском направлении.

Боец "Омеги" и код сбора средств

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Напомним, ВСУ отошли от села Ласточкино вблизи Авдеевки.

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