Бои под Авдеевкой: воины ВСУ рассказали о ситуации и хватает ли снарядов (фото, видео)

Оккупанты малыми группами штурмуют окрестности Авдеевки. По информации военных аналитиков, бои перебрасываются уже и в сам город.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Последние несколько недель украинские военные в Авдеевке работают на грани возможного. Здесь стреляет наша ударная авиация и артиллерия. Корректируют удары беспилотники. оккупанты хотят полностью захватить Авдеевку, противостоит им здесь и 110-я бригада.

Воины ВСУ говорят, что стрелять в дождь безопаснее, поскольку оккупанты не могут поднять в небо дроны. После выстрелов — артиллеристы из САУ "Дана" уезжают. По сравнению с советскими машинами – эта лучше, говорят бойцы.

Бои в Донецкой области

Военные говорят, что работать можно, были бы только снаряды. Артиллерия так же авиация — способны держать фронт только когда стреляют.

Боец Михаил ранее являлся оператором противотанкового ракетного комплекса. Но – вынужденно перевелся.

"Снаряды закончились к ним, нечем было стрелять, да и все. Будем надеяться что здесь будут давать снаряды и будем стрелять", — говорит он.

Бои в Донецкой области

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Напомним, в Харькове из-за обстрела РФ выгорела целая улица, очевидцы рассказали о страшной ночи.

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