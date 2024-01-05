Бои под Авдеевкой: воины ВСУ рассказали об атаках окупантов и показали работу ПВО

Боевой расчет зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 47-й бригады прикрывает небо возле Авдеевки на Донетчине. На днях сбили очередной вражеский разведывательный дрон, который направлял вражеский "Ланцет" на позиции наших пушкарей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

Сколько целей сбили украинские защитники?

На Авдеевском направлении вражеские БПЛА массово выискивают позиции наших пушкарей. Дмитрий на позывной "Умка" всматривается в небо со шведской пусковой установки. На днях эти бойцы 47-й бригады на Авдеевском направлении сбили российский разведывательный БПЛА "Зала".

"Зала" по размерам, как "Орлан", но у него тип "крыло". Она меньше плоская и когда она делает маневр ее очень трудно определить", — говорит оператор расчета ПЗРК "Денни".

ЗРК под Авдеевкой

На счету их побратимов за последние полторы недели тоже несколько сбитых вражеских глаз. Свои сбитые вражеские целые бойцы отмечают на рабочем пикапе. Первым сбитым был враждебный СУ-25 стоимостью в миллионы долларов. Воины попали в него ракетой за несколько десятков тысяч долларов. Это было на Запорожском направлении, там ребята прикрывали наших защитников во время контрнаступления.

"Это наш первый выезд был, ведь телефон не успели достать, чтобы его снять. Будто попали – искры, дым, он на пике пошел. Не были уверены, а потом взлетел наш БПЛА – снял, что он лежит. Там радости было просто", – говорит командир отделения ПЗРК "Тоха".

Позже бойцы принудительно посадили два вражеских Ка-52, планировавших бомбардировать позиции наших защитников. В отличие от Запорожского направления, в Донецкой области небо, которое бойцы ПЗРК делят на зоны, просто кишит ударными дронами.

Украинский защитник

Воины ВСУ сбивают дроны

Определять на слух вражеские дроны, когда вокруг работает артиллерия, не возможно, говорят бойцы. О том, как сканируют небо для обнаружения российских объектов, ребята не рассказывают.

Вражеские "Шахеды" в сумерках и ночью достают из пулеметов. На позиции, чтобы не проявить себя, добираются пешком. Пусковую установку разбирают на две части, каждому дополнительный вес в три десятка килограмм. Но усталость от передвижения говорит "Тоха", который в мирной жизни был железнодорожником, сразу исчезает, когда появляются враждебные цели.

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