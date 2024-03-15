Бои под Бахмутом: как выглядит разрушенный город и как дроны "охотятся" на оккупантов

Бахмут стал разрушенным, выжженным городом, который теперь служит укрепрайоном оккупантов. От домов и улиц города роз остались одни развалины.

Бойцы батальона "Ахиллес" показали специальному корреспонденту ТСН Юлии Кириенко, как сейчас выглядит город.

Дрон-наблюдатель "Вектор" в оккупированном Бахмуте ищет российских захватчиков. Аэроразведчиков называют пилотами, но они работают с земли. В начиненной различными гаджетами и техникой машине на экране ноутбука они видят то, что показывает им "Вектор". Этот разведывательный беспилотник стоит 170 тысяч долларов, а пилоты управляют им обычным джойстиком, будто играют в компьютерную игру.

Аэроразведчик

Россияне полностью уничтожили Бахмут, а среди руин возвели свои укрепления. Почти сразу "Вектор" замечает бронемашину вражеской пехоты, которая разворачивается для того, чтобы отработать по нашему войску. И армейцы начинают охоту.

После этого на оккупантов летят ударные БПЛА, чтобы уничтожить вражескую БМП. Однако россияне, что-то заподозрив, начали убегать.

"Вражеская боевая машина россиян сбежала с огневой позиции, но все равно ребята-разведчики говорят, что этот день удачный для их работы. Потому что удалось зафиксировать, где она запарковалась, а значит, туда точно отработают наши", — говорит Юлия Кириенко.

Впоследствии пилоты "Вектора" обнаружили группу вражеских пилотов БПЛА. Их удалось уничтожить.

Украинский дрон

В батальоне ударных беспилотников "Ахиллес" говорят, что россияне научились быстро коммуницировать между собой и качественно выявлять наши позиции и технику за считанные минуты. И не только благодаря дронам, которых у врага достаточно, но и спутниковому интернету.

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Напомним, военный медик рассказал трагическую историю двоих детей из Бахмута.

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