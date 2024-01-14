Бои под Бахмутом: танкисты рассказали о ситуации на фронте (фото, видео)

Бойцы бригады Рыцарей Зимнего похода оттеснили россиян с ключевых высот под Бахмутом. Там и дальше продолжаются тяжелые бои.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

На Бахмутском направлении даже во время зимы продолжаются тяжелые бои. Бойцы бригады Рыцарей Зимнего похода стараются не дать врагу окопаться на позициях. Стрельцы гонят туда, куда россияне отошли после наших штурмовых действий. И уничтожают их наблюдательные пункты.

Танкист Сергей на днях полностью разнес враждебную позицию под Курдюмовкой. Сегодня у воина желание всыпать врагу еще больше. Пока он на передовой, российские "Шахеды" попали дом культуры рядом с родительским домом на родной Сумщине.

"Больно видеть, как они уничтожают мое село", — говорит Сергей.

Сергей

Пока танкист ждет приказа выезжать на боевую, помогает собратьям из другого экипажа чинить танк. Другим воинам чуть больше 20 лет и в танках они разбираются лучше компьютерных игр. А "Папай" еще и в морских судах. Потому что именно с корабля пересел на броню.

"Россияне сделали так, что я не могу больше работать в море. Я свои способности как механика применяю здесь", – говорит защитник.

Правда, не с первой попытки удалось попасть в армию. Потому что в центре комплектации, куда он несколько раз ходил, после начала полномасштабной его заворачивали до тех пор, пока не подписал контракт.

"Я сам из Одесщины, как большая часть этих ребят, я считаю, что я лучше убивать врагов моей страны здесь, чем мне придется убивать врагов у меня на пороге", — говорит "Папай".

"Папай"

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Напомним, военный рассказал всю правду о боях за Бахмут.

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