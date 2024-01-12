Бои под Бахмутом: воины ВСУ рассказали о тактике окупантов и вражеских штурмах (фото, видео)

На Бахмутском направлении нашим армейцам удалось истощить врага и тотальные бои стихли. Впрочем, оккупанты не прекращают обстреливать артиллерией наши позиции и фактически засыпать их дронами-камикадзе. А их разведка в небе почти постоянно работает, чтобы выявить артиллерию вооруженных сил.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Съемочная группа ТСН побывала на Бахмутском направлении, где продолжаются бои. Здесь постоянно слышны звуки взрывов и работу артиллерии.

Где-то на стыке стратегических сел под Бахмутом - Андреевки и Клещеевки, которые 5 штурмовая и "холоднояровцы", отбили не так давно, теперь войска пытаются удержать добытые позиции и на этом участке фронта перешли в оборону.

Ключевые высоты за нашими войсками. Выбить из них наших армейцев врагу не удается до сих пор. Однако здесь и в дальнейшем крайне опасно, а еще - постоянно летают вражеские "Орланы".

Бахмутское направление

"Они заходят, одну группу разбили. Сразу бросают вторую, третью, и так оно идет-идет. Мы пытаемся подавить их артиллерией, чтобы не дать врагу приблизиться к ребятам, к нулевому краю", - говорит военный ВСУ "Барс".

Помогает пехоте и пушка, которая уничтожает не только вражеские группы российских штурмовиков, но и технику

Командир пушки Вадим часто работает, как наводчик. Говорит, очень нравится делать все самому.

Вадим родом из Киевской области и учился стрелять из своей пушки в Германии. Уже год как на позициях. Ранее уничтожал и вражескую пехоту и машины, которые подвозили россиян. Так что, говорит больше бы удивился, если бы не попал в российский БТР. Командиры уже приставили его к награде. Но Вадим ждет другую - победу.

Бахмутское направление

Напомним, военный рассказал всю правду о боях за Бахмут.

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