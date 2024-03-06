Бои в Донецкой области: какой город хотят захватить россияне и какое опасное оружие используют

Десантники 79-й бригады уничтожили 11 единиц вражеской техники под Новомихайловкой. Это село в окрестностях Курахово давно уже горячая точка. А в последние недели россияне там усилили атаки. Не только штурмуют наши позиции пехотой с техникой, но и обстреливают управляемыми авиабомбами и артиллерией.

Об этом говорится в сюжете специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Оккупанты и дальше упрекают передовую КАБами

На передовой продолжаются тяжелые бои, есть постоянная угроза ударов вражескими дронами и артиллерией. Военные говорят, после того, как наши устроили "сушкопад", авиаударов немного уменьшилось.

"Но не успеваем мы добраться до позиций, как на горизонте снова разрывы КАБов", - говорит Олег, военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Съемочная группа ТСН стала свидетелем удара КАБом.

"Только что отработали вражеские "сушки" и снова сбросили авиационные бомбы. Вот можем увидеть дым на горизонте развеивается. Тем более сейчас, когда солнечная погода и как раз время для пролета вражеской авиации", - говорит Юлия Кириенко.

Обстрел КАБами означает, что вот-вот начнется очередной штурм, говорят армейцы. Здесь, в окрестностях Новомихайловки за день силы обороны отбивают их по три десятка.

Донетчина

Оккупанты уничтожают Донетчину

Руслан показывает кладбище техники оккупантов в Новомихайловке. На металлолом ее превратили десантники 79-ки. Они уже третий год подряд в зоне боевых действий, без ротаций. И большую часть времени на этом горячем направлении.

Основная цель врага - выйти на город Курахово, важный для ВСУ населенный пункт. Само Курахово тоже под ударами. Фронт сместился и даже сюда достают авиабомбы россиян. Последняя разбила целую улицу. Здесь пострадали 16 человек. Двое в тяжелом состоянии. КАБ попала в крышу пятиэтажки, но взрыв был настолько мощный, что стекла повылетали в 15 домах.

Курахово

Люди пытаются спасти имущество, вместе с коммунальщиками убирают улицы. И продолжают жить здесь. Несмотря на то, что линия фронта в каких-то 10 километрах отсюда.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг штурмует позиции и обстреливает артиллерией ОДНО ВРЕМЯ! Репортаж с передовой

Напомним, СБУ поймала мобилизованного в ВСУ шпиона, который попытался скрыться в Приднестровье.

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