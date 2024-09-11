Бои в Донецкой области: воины ВСУ откровенно рассказали, что происходит в Селидово

Оккупанты беспощадно обстреливают Донетчину. Накануне Торецк с Нью-Йорком и все тамошние окрестности страдали от мощных ударов. На Покровском направлении россияне чуть ли не круглосуточно начали атаковать дороги, то есть пути сообщения тыла с передовой и маршруты, по которым полиция, чрезвычайники и волонтеры вывозят людей из-под огня.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.

«В окрестностях Константиновки слышна мощная артиллерийская канонада, а чуть южнее становится понятно, что весь Торецк - Нью-Йорк, окутанный столбами черного едкого дыма. Вражеская арта атакует город и окрестности с самой ночи! Такая картина - сейчас ежесуточно почти по всей Донецкой области! Даже за много километров - до линии фронта», - говорит Александр Моторный.

Все дороги, ведущие от прифронтовых городов и поселков района - в Покровск на прицеле у ударных дронов и под огнем вражеской артиллерии с авиацией.

Донетчина

Воины 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии рассказывают о ежедневных обстрелах Донецкой области. Однако в Селидово и до сих пор остаются гражданские.

Заместитель командира артдивизиона «Карадага», говорит, хорошо помнит первые мощные обстрелы в начале сентября. Тогда в городе еще работало кафе.

Сейчас и количество, и плотность вражеского артиллерийского огня в сторону Селидово значительно возросла, утверждают аэроразведчики «Карадага». Но больше всего в сторону Селидово давит вражеская пехота. Две недели подряд московиты пытались атаковать город, преимущественно в лоб: с востока фронтом - через соседнюю Михайловку.

"Они к Михайловке подходят, а в Селидово не удается им зайти. Благодаря артиллерии нашей, не очень у них получается это. Разбиваем, как можем", - говорит „Граф“, аэроразведчик 15 БрОП НГУ „Карадаг“.

После того, как россияне потеряли во время штурмов более полудесятка танков с бронемашинами, от такой затеи россияне отказаться. Зато у оккупантов появились - байки.

оккупанты продолжают наступать на Донетчине

Благодаря слаженной работе аэроразведки с артиллерией, только накануне воины "Карадагу" уничтожили три вражеских гаубицы Д-30. Пехота окупантов на подходах к Селидову погибает десятками.

"Кажется мне, что раньше они так продвигались немного чаще, а сейчас мы их сдерживаем", — говорит "Рейнджер", аэроразведчик 15 БрОП НГУ "Карадаг".

В то же время, украинские военные признают: московиты не заканчиваются.

Россияне бьют КАБами и штурмуют на мотоциклах: что на самом деле происходит в Селидово

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 07:00 11 сентября. Облава на ТЦК в Прикарпатье. Заоблачные обстрелы Донбасса

Читайте также: