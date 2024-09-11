Бои в Донецкой области: воины ВСУ откровенно рассказали, что происходит в Селидово

Оккупанты продолжают постоянные штурмы.
Оккупанты беспощадно обстреливают Донетчину. Накануне Торецк с Нью-Йорком и все тамошние окрестности страдали от мощных ударов. На Покровском направлении россияне чуть ли не круглосуточно начали атаковать дороги, то есть пути сообщения тыла с передовой и маршруты, по которым полиция, чрезвычайники и волонтеры вывозят людей из-под огня.
Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.
«В окрестностях Константиновки слышна мощная артиллерийская канонада, а чуть южнее становится понятно, что весь Торецк - Нью-Йорк, окутанный столбами черного едкого дыма. Вражеская арта атакует город и окрестности с самой ночи! Такая картина - сейчас ежесуточно почти по всей Донецкой области! Даже за много километров - до линии фронта», - говорит Александр Моторный.
Все дороги, ведущие от прифронтовых городов и поселков района - в Покровск на прицеле у ударных дронов и под огнем вражеской артиллерии с авиацией.
Воины 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии рассказывают о ежедневных обстрелах Донецкой области. Однако в Селидово и до сих пор остаются гражданские.
Заместитель командира артдивизиона «Карадага», говорит, хорошо помнит первые мощные обстрелы в начале сентября. Тогда в городе еще работало кафе.
Сейчас и количество, и плотность вражеского артиллерийского огня в сторону Селидово значительно возросла, утверждают аэроразведчики «Карадага». Но больше всего в сторону Селидово давит вражеская пехота. Две недели подряд московиты пытались атаковать город, преимущественно в лоб: с востока фронтом - через соседнюю Михайловку.
"Они к Михайловке подходят, а в Селидово не удается им зайти. Благодаря артиллерии нашей, не очень у них получается это. Разбиваем, как можем", - говорит „Граф“, аэроразведчик 15 БрОП НГУ „Карадаг“.
После того, как россияне потеряли во время штурмов более полудесятка танков с бронемашинами, от такой затеи россияне отказаться. Зато у оккупантов появились - байки.
Благодаря слаженной работе аэроразведки с артиллерией, только накануне воины "Карадагу" уничтожили три вражеских гаубицы Д-30. Пехота окупантов на подходах к Селидову погибает десятками.
"Кажется мне, что раньше они так продвигались немного чаще, а сейчас мы их сдерживаем", — говорит "Рейнджер", аэроразведчик 15 БрОП НГУ "Карадаг".
В то же время, украинские военные признают: московиты не заканчиваются.
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